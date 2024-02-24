Молебен за здравето на Българския патриарх Неофит

Архиереите от Св. Синод на БПЦ-БП отслужиха днес в синодния параклис "Св. Цар Борис-Михаил" молебен за здравето на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит, съобщиха от Св. Синод.

Молитвеното последование бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Великотърновския митрополит Григорий, а с него съслужиха Техни Високопреосвещенства митрополитите: Ловчански Гавриил, Пловдивски Николай, Западно- и Средноевропейски Антоний, Варненски и Великопреславски Йоан, Неврокопски Серафим, Русенски Наум, Старозагорски Киприан, Врачански Григорий, Видински Даниил, Негово Преосвещенство Мелнишки епископ Герасим, гл. секретар на Св. Синод и дякон Ангел Воденичаров.

На 24 февруари Българската православна църква отбелязва единадесетата годишнина от интронизацията на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит.

На същата дата през 2013 г., неделя, на Патриаршески избирателен църковен събор в София Русенският митрополит Неофит е избран за трети Български патриарх в най-новата ни църковна история. Интронизацията на Негово Светейшество е извършена още същия ден в ПКСХП "Св. Александър Невски".

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