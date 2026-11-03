Светият синод със специално обръщение заради визитата на Вселенския патриарх

С пастирска загриженост се обръщаме към духовенството и верния народ по повод някои крайни настроения, непремерени изказвания и неоправдани страхове, породени около това посещение (б.р. на Вселенския патриарх Вартоломей). Призоваваме към трезвост и разсъдителност, към въздържане от осъждане и прибързани заключения. Това се казва в специално обръщение на Светия синод.

Ето цялото обръщение на Светия синод на Българската православна църква:

Възлюбени чеда на светата ни Църква,

​„И тъй, братя, стойте и дръжте преданията“ (2 Сол. 2:15), поръчва на всички нас, православните християни, първовърховният апостол Павел. Вече почти две хиляди години Христовата Църква вярно пази и точно предава на всяко ново поколение християни като свое драгоценно Предание непреходните истини на вярата, както те са ни дадени от Господ Иисус Христос, завещани от светите апостоли, запечатани с кръвта на светите мъченици и изповедници, оградени с боговдъхновените и непогрешими определения на Вселенските събори, пазени в съкровищницата на светоотеческото учение и проповядвани от свети люде със свят живот. Истините на светата православна вяра не са човешка приумица, а богооткровен плод на Пресветия и Животворящ Дух на Истината, Който живее, обитава и съчленява светата Църква. Благодарим и всеки ден славословим Бога, Който по Своята велика милост ни е удостоил да бъдем кръстени в Неговото пресвято име и да бъдем наследници на повече от хилядолетната православна традиция на нашия народ. Благодарни сме и безкрайно признателни, че сме чеда на преподобния наш отец Йоан Рилски Чудотворец – ангел-пазител на българския народ, наш духовен пътеводител и верен помощник във всички изпитания и трудности по пътя към небесния Йерусалим.

​Тази година отбелязахме две знаменателни годишнини – 1150 години от раждането и 1080 години от блаженото успение на най-прославения и велик светец, произлязъл от нашия род. Светият Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия организира празнични чествания по повод на тези годишнини. След отправена покана от Негово Светейшество Българския патриарх Даниил и от Светия Синод на БПЦ – БП в празничните чествания се включи делегация от първопрестолната Константинополска патриаршия, начело с Константинополския Вселенски патриарх Вартоломей. Отслужваната на 19 октомври т.г. света Литургия в Рилската света обител от патриарсите Вартоломей и Даниил, с участието на митрополити и епископи на Константинополската и Българската патриаршии, беше най-съкровен израз на нашата обща любов и почит към всебългарския покровител преп. Йоан Рилски и свидетелство за единството ни в Христа.

С пастирска загриженост се обръщаме към духовенството и верния народ по повод някои крайни настроения, непремерени изказвания и неоправдани страхове, породени около това посещение. Призоваваме към трезвост и разсъдителност, към въздържане от осъждане и прибързани заключения.

Припомняме, че Българската православна църква – Българска Патриаршия пребъдва в пълно евхаристийно и канонично общение с Константинополската патриаршия, както и с останалите Поместни православни църкви. Това общение е израз на единството ни в православната вяра и на принадлежността ни към едната, света, съборна и апостолска Църква. Неговото съхраняване е отговорност на всички нас.

Да се пазим от неразумна ревност по Бога (срв. Рим. 10:2). Искрената загриженост за чистотата на вярата е нещо добро, но тя трябва да бъде съпътствана от смирение, задълбочени познания, духовна зрялост и чувство за йерархия. Когато ревността поражда подозрения, враждебност и разделения между вярващите, всички сме длъжни да изпитаме себе си и да потърсим ръководство в учението и съборния живот на Църквата. Недопустимо е православни християни да хулят своите архипастири, да злословят срещу свои братя и сестри, да отправят анатема и да се превръщат в самозвани съдници. В Църквата всеки има своето място и служение, „и един чин не бива да измества другия, но всеки трябва да пребъдва в своя чин и в своето служение“ (св. Дионисий Ареопагит).

Особено голяма е отговорността на духовниците, на които са поверени човешки души. Пастирският им дълг изисква да укрепяват своите духовни чеда във вярата, да изслушват тревогите им и с търпение и разсъдителност да им помагат да намират отговор, а не да разпалват у тях моментни емоции, да всяват страхове и да ги настройват помежду им. Всяването на неоснователни страхове и опасения, подхранването на недоверие към Свещеноначалието и въвличането на вярващите в противопоставяне могат дълбоко да наранят техния духовен живот. Нека всеки от нас помни отговорността си пред Бога за онова, което посява в сърцата на поверените му човешки души.

Възлюбени в Господа,

Призвани сме да пазим завещаната ни православна вяра и църковното общение както зеницата на окото си. Нека почитта ни към преподобния Йоан Рилски намира продължение в живота ни чрез следване на неговия пример и завет: с твърдост във вярата, но и със смирение, разсъдителност и духовно послушание. По неговите свети молитви Господ да ни дарува да пребъдваме в съборния разум на Църквата, да укрепва любовта помежду ни и да пази мира и единството на светата Църква!