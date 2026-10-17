Патриарх Даниил посрещна вселенския патриарх Вартоломей

Патриарх Даниил и митрополити от Светия синод посрещнаха вселенския патриарх Вартоломей в Синодалната палата точно в 17 часа. Заедно те отслужиха кратък молебен.

Това бе първата официална стъпка в тридневната визита на Вартоломей, който е гост на честванията по повод 1150 години от рождението и 1080 години от успението на Св. Иван Рилски Чудотворец.

Пред Синодалната палата имаше група от протестиращи. Част от тях носеха плакати "Вартоломей, не си добре дошъл" и "Еретик и икуменист". "Чест и радост е да ви посрещнем, означава много за нас. Посрещаме Ваше светейшество като скъпи гости", каза патриарх Даниил. "Благодаря за топлото посрещане", обърна се Ватроломей към българския патриарх.

Ето цялото слово на патриарх Даниил:

Слово на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил

при посрещането на Негово Светейшество

Архиепископа на Константинопол и Вселенски патриарх Вартоломей

за Тържествата по повод 1150 години от рождението и 1080 години от успението на Всебългарския покровител светия преподобен Йоан Рилски Чудотворец

17 октомври 2026 г., Синодна палата, София

Ваше Светейшество,

Ваши Високопреосвещенства,

Ваши Преосвещенства,

Ваше Превъзходителство,

Всечестнѝ отци,

Братя и сестри,

Чест и радост е да Ви посрещнем отново с „Добре дошли!“ сред нас, за да вземете участие в тържествените празненства по случай важни за Православната ни църква годишнини, свързани с паметта ни за Всебългарския небесен застъпник и молитвеник – преподобния Рилски пустинник и Чудотворец Йоан: хиляда сто и петдесет години от рождението му и хиляда и осемдесет години от неговото блажено успение. Представителството на най-високо равнище на Великата Христова църква – Светата Константинополска и Вселенска патриаршия за тези тържества означава много за нас и прави радостта ни още по-пълна, защото ни обединява в почитта към свети Йоан Рилски, който е светило, молитвен застъпник и украшение за цялата Христовата Църква.

Посрещаме Ваше Светейшество, заедно с всички лица от придружаващата Ви делегация, като скъпи и желани гости. Сърцата ни са отворени за Вас, с братска любов в Христа към Вас и светата Константинополска патриаршия – Църква майка за нас, от която в древните дни предците и предшествениците ни приеха светата и спасителна православна вяра и същевременно старша Църква сестра – първопрестолна в семейството на поместните Православни църкви, с които споделяме общото призвание и дълг да пазим и свидетелстваме за единството на „вярата, веднъж за винаги предадена на светиите“ (Иуда (1: 3). Събрани в името Христово и в памет на Неговия дивен угодник свети Йоан Рилски, вярваме, че и Христос Бог е посред нас, както Сам Той ни казва: „… дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях“ (Мат. 18:20). Нека тази наша братска среща на паметта и на любовта ни в Господа бъде още едно свидетелство за нашето единство и единомислие във вярата на нашите отци, да ни укрепи и утвърди в живота ни според тази вяра и затвърди още повече нашето братство и приятелство, и здравите връзки между нашите свети Православни Църкви.

Желаем Ви предстоящите дни на Вашето посещение в България да бъдат пълни със светлина и радост от общението и да оставят във всички вас нови прекрасни спомени от прекрасната ни и гостоприемна страна, от традиционното за нашия народ гостоприемство.

Мирът и любовта на нашия Господ и Спасител Иисус Христос, и общението във Всесветия Божи Дух да бъдат с всички нас!

Добре дошли! Благословен е идещият в име Господне!

† ДАНИИЛ, Патриарх Български и Митрополит Софийски