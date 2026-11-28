Едно необикновено съновидение преди години отвежда жена от Северна Македония до почти забравена църква в благоевградското село Дебочица. Жената разказва, че получила насън напътствие да открие в България храм, посветен на свети Йоан Златоуст, да се поклони пред светеца и да остави точно определени дарове. След това трябвало да продължи изкопаването на кладенец, посветен на същия светец, в родината си.

Тогава едва ли някой е предполагал, че това необикновено поклонение ще постави началото на възстановяването на българската църква и ще създаде трайна духовна връзка между хората от двете страни на границата.

Жената се казва Ленче. От близо двадесет години тя посвещава времето и силите си на изграждането на святото място „Свети Спас“ край село Аргулица, община Карбинци, недалеч от македонския град Щип. На един някога гол хълм днес има дванадесет кладенеца, множество икони и места за молитва, които привличат поклонници.

Как започва всичко, какво свързва дванадесетте кладенеца с благоевградското село Дебочица и защо жената, дала тласък за възраждането на български храм, сама от години очаква присъствието на свещеник?

Екипът на Pirinsko.com посети святото място и се срещна с Ленче, за да чуе от първо лице нейната необикновена история, заедно с група от около 20 българи, сред които и столичани, водени от кмета на Дебочица Добрин Хамбарджийски, пристигнаха край Аргулица.

Българите подариха на жената икона на Света Богородица, а домакините ги посрещнаха с изключителна сърдечност, разведоха ги из комплекса и ги поканиха на богато приготвена обща трапеза, специално за повода.

Именно при тази среща се върнахме години назад, когато едно съновидение поставя началото на духовна връзка между две светини от двете страни на границата.

Преди близо двадесет години на мястото, където днес се издигат кръстове, има множество икони, кладенци и обособени пространства за молитва, имало почти единствено гол хълм.

„Тук нямаше нищо. Мястото беше голо, един гол хълм. Всичко това е направено след това“, разказва Ленче.

На хълма имало стар кръст, посветен на Свети Спас. Жената разказва, че началото на нейното дело било поставено със съновидения и глас, който настойчиво я подтиквал да копае.

„Хайде, Ленче, копай! Копай! Копай!“

Според думите ѝ получавала напътствия къде точно да търси вода, на кои места да бъдат изкопани кладенците, на кого да бъдат посветени и кои икони да бъдат поставени около тях.

Трудът бил огромен. На места се налагало да се слиза на дълбочина от 15–20 метра. В работата се включвали нейни близки, собствените ѝ деца и доброволци.

„Не е лесно да започнеш да копаеш и да слизаш на 15–20 метра“, признава жената.

На въпроса откъде черпи увереност, че именно на посоченото място ще открие вода, Ленче отговаря, че вярва в Божиите напътствия.

Днес кладенците са дванадесет.

„Дванадесет бунара – дванадесет апостоли“, обяснява тя символиката на техния брой.

Всеки от тях има своя история. Около водоизточниците са поставени икони, а отделните места са свързани със светци и библейски събития.

Ленче показва всичко това с особена грижа, но не се наема сама да обяснява богословското значение на изграденото.

„Кои икони къде трябва да бъдат – така ми е явено, така съм ги поставила. Всяка молитва ми е дадена, без да съм я учила“, разказва тя.

Източник: Pirinsko.com