2026 година се навършват 20 години от убийството на сестрите Белнейски. За заплетения случай пак припомни адвокат Димитър Марковски в подкаста „Минути с адвоката“, пише Блиц.

Убийството на сестрите Росица (18 г.) и Христина (15 г.) Белнейски е едно от най-тежките и знакови криминални престъпления в България от началото на 2006 г.

Двете сестри от Пазарджик изчезват вечерта на 27 януари 2006 г. след посещение на дискотека. Телата им са открити на 31 януари 2006 г. в местността „Грамадите“ между градовете Пещера и Брацигово. Момичетата са пребити жестоко и изнасилени.

След дълъг съдебен процес и връщане на делото, през 2014 г. Върховният касационен съд (ВКС) окончателно осъжда Лазар Колев на доживотен затвор без право на замяна. Адвокати на Лазар Колев тогава бяха покойният Марин Марковски и синът му Димитър.

Димитър Марковски разказа много любопитни детайли от случая 20 години по-късно в падкаста на свой колега:

„Няма да говоря за Лазар и семейството му, и майка му, и брат му, и чичо му. Имаше хиляди версии, че дори чичото е имал общо. Той е приличен сериозен български бизнесмен, който се занимава с това, че пече хляб. Никой не е по-голям от хляба. След 20 години твърдя, че това е най-голямата съдебна грешка в България“, каза той.

„Състав на ВКС при първото разглеждане на делото усети много добре, че нещата не са както трябва в процеса Белнейски. Не искам да цитирам имена на магистрати. Някои от тях още работят във ВКС. Брилянтно решение имаше тогава, в което го върнаха делото с конкретни указания, които бяха формално изпълнени, но изопачени“, коментира Марковски.

„Това момче в момента е най-голямата съдебна грешка и провал на българското правосъдие. Казвам го с цялото уважение, което имам към съда. Лазар Колев ще си отиде между стените на пазарджишкия затвор, без да заслужава това нещо“, добави юристът.

„Той лежи две доживотни присъди. Ще напиша книга за това дело с факти“, обеща Марковски.

„Една изкривена картина удобно удари Лазар Колев. Той пасваше на 100% в профила на сексуален насилник. Те си го харесаха още изначало. Той стъпи в този психопрофил и всичко се натамани, включително и свидетелят, който изчезна. В последствие намериха кола с два литра кръв, която изчезна. При тест се оказа, че кръвта е негова и явно не е в света на живите. Той беше сериозен бандит, който беше поставил и бомба в автомобила на окръжния прокурор на Сливен“, заяви Марковски.

„Този човек беше ключов свидетел и говореше как Лазар Колев всичко си е разказал в килията. За показанията си получи много затворнически бонуси – пържоли, награда в затвора, предсрочно освобождаване и т.н. По това дело имаше и неверни експертизи“, каза Марковски.

„Всичко е мое субективно мнение в момента, но по процеса „Белнейски“ дойде доц. Грозева по настоящем, която обясни на много научно и високо ниво защо според нея има следи от ПТП и прегазване на сестрите. Т.е. характерни травматични увреждания, които говорят и наумяват за това, че при телата им е имало контакт с моторни превозни средства“, каза Марковски.

„Тя го направи експертно и обективно с конкретни находки и аргументи .Тази жена я нападнаха жестоко – цялата прокуратура и съд едно време. После по медиите започнаха да излизат поток от клевети, гадни и безобразни, към нея. Имаше заглавия на вестници, че аз съм й дал половин милион лева подкуп, за да прави заключения в наша полза“, спомни си още юристът.

„Семейството на Лазар е много обикновено. Биологични материали на сестрите Белнейски бяха пращани в най-съвременните лаборатории в Европа и света. Един преподавател по генетика и по микробиология беше изследвал веществени доказателства на сестрите Белнейски – тампони, намазки с биологични следи и т.н.

Не бяха намерени никакви биологични следи.

Лабораторията по анализ на ФБР беше правила анализ. Никъде тези лаборатории в Щатите и Австрия не успяха да намерят ДНК материал на Лазар Колев.

„Как най-мощните лаборатории в света не намериха следи, а ние го намерихме“, добави той.

По думите му Лазар дори не познавал сестрите. Той обясни, че двете доживотни присъди на Колев са на база на последното ДНК в наша лаборатория и на думите на свидетеля от килията на Колев, който е получил облаги да говори по делото.

„Има и някои други косвени доказателства, свързани с това, че Лазар беше дал алиби, което в крайна сметка съдът не прие и не издържа. Косвено е това. Това бяха най-силните аргументи за осъждането му“, обясни адвокатът.

„Разследваха, че мястото, където са намерени телата на двете момичета, не е мястото, където са убити“, добави той.

„По телата им имаше много охлузвания. Били са боси.

По ходилата им личеше, че явно са бягали от нещо.

Имаше кални зацапвания под краката и разраняване. Т.е. са тичали боси, бягали са от нещо“, добави той.

Моята версия е, че момичетата са били преследвани от кола, защото са тичали боси, а после са блъснати от автомобил с висока проходимост. Този автомобил ги е ударил и прегазил. В последствие чрез твърди предмети са инсценирани полови контакти с тях, след като са били блъснати и в последствие са изхвърлени в тази местност, за да се прикрие престъплението“, каза Марковски.

„Явно хората, които са го направили това нещо, са знаели какво правят.

Съдът прие, че със сестрите е било блудствано, но пък експертите казаха, че това нещо може да бъде симулирано с твърди предмети с характерна форма. За мен всичко е една инсценировка и Лазар Колев много удобно влезе в профила на насилник“, призна Марковски и добави, че това е било най-тежкото дело в цялата му кариера.

„Това дело няма друг професионален аналог за мен“, каза още Марковски.