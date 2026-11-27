Последният месец на 2026 г. ще сложи край на труден период за пет зодиакални знака. Венера навлиза в Скорпион на 4 декември, Меркурий преминава в Стрелец на 6 декември, а новолунието два дни по-късно открива пътя към нови начинания. Според астрологичната прогноза на "YourTango" натрупаните през последните месеци усилия най-после ще започнат да дават плодове.

Близнаци

Декември ще раздвижи любовния и професионалния ви живот. Още през първата седмица ще имате възможност да създадете перспективни познанства, да намерите делови партньори или да срещнете човек, който ще разпали романтичните ви чувства. Новолунието на 8 декември поставя началото на благоприятен период за съвместни начинания.

След 10 декември ще почувствате прилив на вдъхновение и желание да довършите проекти, които сте оставили настрана. Не се страхувайте да дадете гласност на идеите си. В тях може да се крие ключът към бъдещите ви успехи. Последните дни на месеца ще ви помогнат да подредите приоритетите си и да посрещнете новата година с повече увереност.

Везни

Най-после ще почувствате стабилността, за която толкова дълго сте мечтали. Усилията ви започват да се отплащат, а преживените разочарования ще ви помогнат да избегнете повторението на стари грешки в любовта. През първата половина на декември ще бъдете особено общителни и търсени за съвет от приятели и колеги.

Предстоят откровени разговори, които ще ви покажат на кого действително можете да разчитате. Ще имате възможност да се освободите от отношения, които ви носят повече тревоги, отколкото радост. Около Коледа семейният уют и близостта с любимите хора ще ви дадат усещането, че отново сте намерили своето място.

Скорпион

Декември обещава изобилие и възстановяване на вътрешната ви сила. Навлизането на Венера във вашия знак на 4 декември ще помогне за преодоляване на недоразуменията в любовта. Ще можете да затворите страницата на болезнени преживявания и да погледнете към бъдещето с повече оптимизъм.

Особено благоприятни ще бъдат перспективите пред кариерата и финансите ви. Около 8 декември могат да се появят възможности за увеличаване на доходите или професионално израстване. Ако търсите нова работа, не подценявайте помощта на опитни хора. Втората половина на месеца ще ви донесе повече отговорности, но и увереност, че вървите в правилната посока.

Стрелец

Декември ще бъде месецът на вашето триумфално завръщане. Новолунието във вашия знак на 8 декември ще ви вдъхнови да преследвате мечтите, които досега сте отлагали. Ще почувствате, че отново държите съдбата си в собствените си ръце и можете да поставите основите на значими промени.

След 21 декември на преден план ще излязат финансовите и професионалните ви амбиции. Ще бъдете по-практични и решителни, когато става въпрос за бъдещето ви. Пълнолунието на 23 декември ще ви помогне да се освободите от тежестта на миналото, а коледните дни ще ви заредят с нова амбиция и желание за успех.

Козирог

Последният месец от годината ще ви помогне окончателно да се разделите с миналото. Стара любовна история може отново да изплува в съзнанието ви, но този път ще имате достатъчно мъдрост, за да продължите напред. Не се измъчвайте заради пропуснатите възможности, а оценете всичко, което сте постигнали въпреки трудностите.

След 10 декември ще настъпи повече спокойствие, а продължителни семейни и домашни проблеми могат да намерят своето разрешение. Началото на сезона на Козирога на 21 декември ще ви изпълни със самочувствие. Празничните дни ще донесат подкрепа от близките, нови идеи и смелост да предприемете промени, за които отдавна мечтаете.