Традиционните плочки в кухнята постепенно отстъпват място на нова дизайнерска тенденция, която съчетава елегантен външен вид и по-лесно почистване. Вместо познатата керамична облицовка с множество фуги все повече съвременни проекти залагат на големи плочи от естествен камък. Мраморът, гранитът и кварцитът позволяват кухненският плот и стената зад него да изглеждат като едно цяло. Новият подход набира популярност през 2026 г., но има и особености, които е добре да се познават преди започването на ремонт, съобщава чешкото специализирано издание "Познат свет".

Мрамор, гранит и кварцит променят облика на кухнята

Една от най-забележимите тенденции в съвременния кухненски дизайн е използването на един и същ материал за работния плот и стената зад него. Вместо десетки малки плочки дизайнерите избират големи каменни панели, които създават усещане за простор и визуално обединяват пространството.

Особено предпочитан е естественият камък, като всеки негов вид има различни предимства. Мраморът се отличава с красивите си жилки и придава на кухнята елегантен облик. Гранитът има характерна зърнеста структура и е подходящ за интензивно използвани работни повърхности. Кварцитът често наподобява мрамор, но обикновено е по-устойчив на надраскване.

Новата тенденция не се ограничава само до пространството между плота и горните шкафове. В някои кухни каменната облицовка продължава чак до тавана, превръщайки цялата стена в декоративен акцент.

Особено ефектно това решение изглежда в помещения без окачени шкафове. Големите плочи позволяват естествените шарки на камъка да се виждат без прекъсвания, а стената зад готварските котлони и аспиратора може да се превърне в централния елемент на интериора.

Освен красивия външен вид има и практично предимство. При големите панели фугите са значително по-малко, което улеснява почистването на мазнини и замърсявания. Именно фугите на традиционните плочки често събират мръсотия и изискват по-продължително търкане.

Красивото решение има и недостатъци. Какво трябва да знаем

Въпреки предимствата си естественият камък не е подходящ за всеки бюджет и всяка кухня. Един от основните му недостатъци е високата цена. Обикновените керамични плочки са значително по-достъпни, докато големите каменни панели изискват по-сериозна инвестиция.

Към стойността на материала трябва да се прибавят обработката на краищата, изрязването на отвори за контакти и други елементи, транспортът и професионалният монтаж. Големите плочи са тежки и могат да изискват специално оборудване, както и прецизна подготовка на основата.

Поддръжката също зависи от избрания материал. Мраморът например е чувствителен към киселини. Контактът с лимонов сок или оцет може да остави трайни следи по повърхността му. Някои естествени камъни се нуждаят и от периодична защитна обработка срещу проникване на течности и петна.

За домакинствата, които харесват подобна визия, но не желаят да влагат толкова средства, съществува и друга възможност. Това са големите керамични плочи с имитация на мрамор, гранит или друг естествен камък.

Те предлагат сходен декоративен ефект, като обикновено са по-устойчиви на типичните кухненски замърсявания и изискват по-малко грижи. Освен това позволяват да се постигне модерна визия без някои от особеностите при поддръжката на естествените материали.

Традиционните плочки обаче не изчезват напълно. Те остават практичен и достъпен избор, особено когато бюджетът за ремонт е ограничен. Новата тенденция просто предлага допълнителна възможност за хората, които искат кухня с по-малко фуги и по-изчистен дизайн.