Почти 20 години Сара Джоузефа Хейл води битка за общ ден на благодарност, а президентът го обявява насред Гражданската война

Всяка година в четвъртия четвъртък на ноември милиони американци сядат около празничната трапеза. В центъра ѝ е печената пуйка, до нея са тиквеният пай, картофеното пюре и червеният боровинков сос. Семействата се събират, пътуват през цялата страна, гледат паради и футбол, а президентът на САЩ спазва една необичайна традиция - символично помилва две пуйки.

Така изглежда днес Денят на благодарността - един от най-обичаните американски празници. Но зад познатата картина се крие история, започнала с глад, студ и смърт, преминала през съдбовна среща между европейски заселници и коренното население на Америка и стигнала до една жена, която не се отказала да преследва мечтата си.

Защото Денят на благодарността не става национален празник по случайност. Зад превръщането му в общоамериканска традиция стои упоритостта на журналистката Сара Джоузефа Хейл и решението на президента Ейбрахам Линкълн, взето в един от най-мрачните моменти в историята на Съединените щати.

Началото - три дни благодарност след една страшна зима

Историята отвежда към 1620 г., когато корабът "Мейфлауър" пристига на бреговете на Северна Америка. На борда му са 102-ма английски заселници, които напускат родината си с надеждата да намерят място, където да изповядват свободно религията си и да започнат нов живот.

Те основават колонията Плимут в днешния щат Масачузетс. Но мечтата бързо се сблъсква с реалността. Първата зима е безмилостна. Студът, гладът и болестите покосяват почти половината от пристигналите. Оцелелите са изправени пред въпроса дали изобщо ще успеят да се задържат на непознатата земя.

В този критичен момент важна роля изиграва местното население. Сред хората, които помагат на заселниците, е Тисквантум, познат като Скванто. Той говори английски, познава земята и умее да общува с новодошлите. Показва им как да отглеждат местни култури, как да ловят риба и как да се приспособят към природните условия.

През есента на 1621 г. реколтата е добра. За колонията това е истинско спасение. Губернаторът Уилям Брадфорд организира празненство, с което заселниците отбелязват успешната жътва и благодарят за оцеляването си.

Към тях се присъединяват около 90 представители на племето вампаноаг, водени от вожда Масасойт. Празненството продължава три дни. То се превръща в една от най-известните сцени в американската история - първата благодарствена трапеза, която по-късно ще бъде свързана с националния празник.

Има обаче важна подробност. Хората през 1621 г. не наричат събирането си "Ден на благодарността" и не създават ежегодна традиция. Те просто празнуват добрата реколта и благодарят на Бога, че са оцелели. Освен това историческата картина е по-сложна от идиличните изображения, които днес се срещат в американските учебници. Отношенията между заселниците и коренното население впоследствие се влошават, а следват войни, насилие и загуба на земи за местните общности.

От една колония до цяла Америка

През следващите десетилетия благодарствените дни се появяват на различни места в американските колонии. Те обикновено са свързани с конкретни поводи - добра реколта, прекратяване на епидемия, военна победа или преодоляване на тежко изпитание.

Това са предимно религиозни дни, в които хората се събират за молитва и благодарност към Бога. Няма обща дата и няма единна национална традиция.

Първата важна крачка към общо честване е направена през 1789 г. Първият президент на САЩ Джордж Вашингтон издава прокламация, с която определя 26 ноември за ден на благодарност и молитва. Той призовава американците да благодарят за възможността да изградят нова държава, за мира и за свободата.

Това обаче не превръща празника в ежегоден. Следващите президенти определят различни дати, а честването остава непостоянно. Идеята за един общ ден, който да събира всички американци, все още чака своя пламък.

Запълва го една жена, която не заема държавен пост, няма политическа власт и не може да издава укази. Но има нещо друго - перо, влияние и изключително постоянство.

Сара Хейл - журналистката, която не се отказва

Сара Джоузефа Хейл е писателка, редакторка и журналистка. През XIX век тя е сред влиятелните жени в американския обществен живот. Дълги години редактира популярното списание "Годи'с Лейдис Бук", чрез което достига до огромна читателска аудитория.

Хейл вярва, че Съединените щати имат нужда от общ национален празник, който да надхвърля границите на отделните щати, политическите спорове и религиозните различия. Ден, в който хората да се събират със семействата си и да си припомнят какво ги обединява.

Тя превръща тази идея в лична кауза.

В продължение на близо две десетилетия пише статии, публикува рецепти, изпраща писма до президенти и политици и настоява Денят на благодарността да бъде признат за национален празник. Не се ограничава само с призиви. Чрез списанието си популяризира традицията, описва как трябва да изглежда празничната трапеза и насърчава семействата в различните части на страната да честват един и същи ден.

Хейл разбира нещо важно: един празник не се превръща в национален само с президентска прокламация. Той трябва да влезе в домовете на хората, да се превърне в навик и да има свои символи.

Именно затова тя популяризира и образа на голямата семейна вечеря с печена пуйка, гарнитури и тиквен пай. Така празникът постепенно придобива разпознаваемо лице.

Гражданската война - моментът, в който Америка има нужда от единство

През 1863 г. Съединените щати са разкъсани от Гражданската война. Северът и Югът воюват помежду си, хиляди семейства са разделени, градове и селища са опустошени, а броят на загиналите расте.

Страната се нуждае от нещо повече от политически речи. Необходим е символ, който да напомни на американците, че въпреки различията си принадлежат към една нация.

Точно в този момент Сара Хейл отново се обръща към президента Ейбрахам Линкълн. Тя му пише и настоява Денят на благодарността да бъде обявен за национален празник. Идеята вече не е само за почит към реколтата. Тя е за надежда, общност и възстановяване на националното единство.

Линкълн приема предложението.

На 3 октомври 1863 г. президентът издава прокламация, с която призовава американците да отбелязват Деня на благодарността в последния четвъртък на ноември. Той напомня, че дори в разгара на войната страната има основания да бъде благодарна - за плодородието, за природните богатства и за всичко, което е оцеляло въпреки изпитанията.

В документа има и призив за молитва за излекуване на националните рани, възстановяване на мира и помирение между американците.

Така, насред най-тежкия вътрешен конфликт в историята на САЩ, се ражда националният Ден на благодарността.

Решението на Линкълн е повече от календарна промяна. То превръща празника в символ на надеждата, че разделената страна може отново да намери общ път.

Защо точно пуйката става кралица на трапезата

Днес е трудно да си представим Деня на благодарността без огромна печена пуйка в центъра на масата. Но историческите свидетелства за празненството през 1621 г. не доказват, че тогава е била сервирана точно тази птица.

В едно от описанията на събитието се разказва, че губернаторът изпратил четирима мъже на лов за птици. Не е уточнено какви са били те. Известно е, че представителите на вампаноаг донесли и еленско месо. На трапезата вероятно е имало дивеч, риба, морски дарове, царевица и тиква - продукти, които са били достъпни в района.

Пуйката се налага по-късно. Тя е широко разпространена в Северна Америка, достатъчно голяма, за да нахрани цялото семейство, и подходяща за специални поводи. Постепенно се превръща в предпочитано празнично ястие, а кулинарните публикации на Сара Хейл помагат да се утвърди като символ на Деня на благодарността.

Около нея се оформя и познатото меню - тиквен пай, картофено пюре, плънка с хляб и подправки, царевица и сос от червени боровинки. Някои от тези ястия нямат доказана връзка с първата трапеза през 1621 г., но постепенно стават част от съвременната традиция.

Така пуйката се превръща в нещо повече от храна. Тя е знак за празничност, изобилие и семейно събиране.

Един президент, две дати и голямо объркване

След прокламацията на Линкълн последните четвъртъци на ноември се превръщат в традиционна дата за празника. Но през 1939 г. възниква необичаен спор.

Тогава ноември има пет четвъртъка. Президентът Франклин Делано Рузвелт решава да премести Деня на благодарността една седмица по-рано, за да удължи периода за коледно пазаруване и да даде повече време на търговците в трудните години на Голямата депресия.

Решението предизвиква объркване. Някои щати приемат новата дата, други продължават да празнуват на старата. В страната се появяват две различни дати за един и същи празник.

През 1941 г. Конгресът слага край на спора. Със закон е установено Денят на благодарността да се отбелязва в четвъртия четвъртък на ноември. Това е датата, която американците спазват и днес.

От семейната трапеза до националното зрелище

С течение на времето Денят на благодарността се превръща в едно от най-големите семейни събития в САЩ. За милиони американци той означава пътуване до родния дом, среща с роднини и дълга вечеря около общата маса.

Празникът има и своите зрелищни традиции. В Ню Йорк се провежда прочутият парад на Macy's с огромни надуваеми фигури, музика и празнични платформи. По телевизията се излъчват мачове по американски футбол, а в Белия дом президентът символично помилва пуйки, които няма да бъдат поднесени на трапезата.

Тази традиция придобива съвременния си вид през втората половина на XX век и се превръща в едно от най-забавните президентски събития.

Но зад парадите, пуйките и пазаруването стои първоначалната идея - да се отдели един ден, в който хората да спрат за миг, да оценят онова, което имат, и да благодарят.

Днес историята на празника се разказва по различен начин. За едни тя е разказ за оцеляването на първите заселници и помощта, която получават. За други е напомняне за трагичната съдба на коренното население, чиито земи и живот са променени завинаги от колонизацията. А за милиони семейства е просто ден за близост, споделена храна и благодарност.

Едно обаче остава неизменно - Денят на благодарността е изграден от столетия история, от усилията на една журналистка и от решението на президент, който в разгара на войната разбира колко важно е хората да имат нещо общо.