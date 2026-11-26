Майката на Дара - Катя Ганева, говори откровено в "На кафе" за страховете и предизвикателствата по пътя към успеха на дъщеря си. Тя прие от името на дъщеря си отличието „Жена на годината" на списание Glamour.

Ганева призна, че в началото мечтите на певицата ѝ звучали налудничаво, но постепенно се научила да преодолява собствените си страхове и да я подкрепя безусловно.

„Децата могат да мечтаят много за блясък, за красота, за каляски, но животът не всичко е каляски. И мен може би точно това са ми били страховете – да не разбият нейните мечти", сподели майката на изпълнителката.

Тя е категорична, че независимо от трудностите Дара винаги може да разчита на нея.

„Аз всъщност съм ѝ казала, че винаги съм зад нея и винаги ще я подкрепям. Така че даже и леко да се подхлъзне, има някой зад гърба си, който много силно ще я подпре", допълни Ганева.