Брад Пит и Анджелина Джоли неочаквано сложиха точка на дългогодишния и ожесточен съдебен спор за френското им винарско имение "Шато Миравал". Според информация на техни представители за "Дейли Мейл", бившите съпрузи вече са предприели действия за оттегляне на взаимните си искове. С този ход те си спестяват шумния съдебен процес в Лос Анджелис, насрочен за началото на следващата година.

Макар конкретните параметри на сделката да остават конфиденциални, двамата разпространиха рядко срещано общо изявление в което подчертават желанието си да затворят тази страница заради децата си. "Постигнахме извънсъдебно споразумение в най-добрия интерес на семейството ни и няма да коментираме темата повече", се казва в официалната им позиция. Те допълват още, че никакви медийни публикации, позоваващи се на "приближени източници", не отразяват тяхното мнение или това на обкръжението им.

Правната сага около "Шато Миравал" се проточи с години и извади на бял свят тежки обвинения от страна на Джоли, че Пит е проявил физическо насилие към нея и децата им. Актьорите, които днес са съответно на 62 и 51 години, имат шест деца: Мадокс (25), Пакс (22), Захара (21), Шайло (20) и 18-годишните близнаци Нокс и Вивиан. Смята се, че връзката на Пит с всички тях е напълно прекъсната, а четири от децата вече официално се отказаха от фамилията му.

Любовната история на двойката започна през 2005 г. на снимачната площадка на "Мистър и мисис Смит". Три години по-късно те придобиха имението от 1200 акра в Коренс, Южна Франция, за около 28,4 милиона долара. През 2014 г. именно там се състоя сватбата им, а раздялата дойде през 2016 г. Към 2021 г. пазарната оценка на имота вече достигаше 164 милиона долара.

След разпада на брака им Джоли е планирала да продаде своя дял от винарната на Пит. Преговорите обаче ударили на камък, тъй като той настоявал тя да подпише клауза за конфиденциалност, с която да се обвърже да не говори публично за твърденията си за домашно насилие. В резултат на това през 2021 г. звездата от "Лара Крофт: Томб Рейдър" продаде своята половина на милиардера Юрий Шефлер за 64 милиона долара. Пит отвърна със съдебен иск, обвинявайки я в нарушение на договорката никой от двамата да не продава без съгласието на другия. Последва насрещен иск от Джоли, в който тя подробно описа инцидент по време на самолетен полет през 2016 г.

Според съдебните документи от 2022 г., по време на въпросния нощен полет Пит е упражнил физически и емоционален тормоз над Джоли и децата, които тогава са били на възраст между 8 и 15 години. В материалите се твърди, че той е сграбчил актрисата за главата и раменете, разтърсил я е и я е блъснал в стената на тоалетната, като освен това е душил едно от децата и е ударил друго в лицето. Джоли твърди още, че бившият ѝ съпруг е излял алкохол върху нея и децата, а след кацането отново я е нападнал, когато разбрал, че тя смята да отседне в хотел. Пет дни след този полет актрисата подаде молба за развод.

От своя страна Пит винаги е отхвърлял категорично тези твърдения, а разследването на ФБР по случая приключи без повдигане на обвинения. Тогава неговият екип обвини Джоли, че непрекъснато прекроява разказа си за събитията от 2016 г. и добавя неверни детайли всеки път, когато не постигне целите си в съда.

След раздялата актьорът се отказа от алкохола, но това лято разкри пред списание "Ескуайър", че след седем години въздържание отново е започнал да пие. В същото време отчуждението между него и децата му стана публично достояние чрез последователния им отказ да носят неговото фамилно име.