Невена Цонева за пореден път привлече вниманието с разказ за необичайно лично преживяване, което самата тя свързва със земетресението в румънския сеизмичен район Вранча. Певицата, която през последните години често говори за подобни усещания и паранормални теми, сподели, че е изпитала силно чувство за предстоящ земен трус две седмици преди реалното събитие.

По думите на изпълнителката случката датира от 4 ноември, когато имала ярко видение, навело я на мисълта за природно бедствие. "На 4 ноември ми се даде да видя нещо. Бях в приземен етаж на обществена сграда. Около мен имаше поддържащи колони, които бяха разположени на равни разстояния. И в този момент усетих люлеене под краката си", разказва Цонева.

Тя описва усещането като изключително интензивно и трудно за сравнение с познати преживявания: "Почувствах се сякаш съм върху кънки. Ама върху огромна кънка!", споделя половинката на музиканта Венелин Венков, допълвайки, че в този момент възприела усещането като земетресение.

Тогава у нея се зародило предположението, че предстои реален трус, вероятно в близост до море. "Имам усещането, че предстои да стане нещо, след седмица или две", заявила тя, като изразила и надежда прогнозата ѝ да не се сбъдне: "Но дано не съм права, дано да не се случи нищо!".

Две седмици по-късно, на 18 ноември, в Румъния действително беше регистрирано земетресение, което певицата асоциира със своето преживяване от началото на месеца.

Районът Вранча е добре познат у нас като източник на силна сеизмична активност, останал в историята най-вече с разрушителния трус през март 1977 г., взел много жертви и нанесъл тежки щети в Свищов.