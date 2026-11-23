На 23 ноември православната църква почита свети благоверен княз Александър Невски - владетел, воин и защитник на православната вяра, чието име е вписано завинаги и в българската история. На този ден празнува и една от най-величествените църкви в Европа - патриаршеската катедрала в сърцето на София, превърнала се в символ на българската свобода и признателност.

Зад името на храма се крие история за битки, вяра, държавническа мъдрост и благодарност. А зад личността на светеца - съдбата на един княз, който избира да защитава народа си в едно от най-трудните времена за руските земи.

Кой е свети Александър Невски

Александър Ярославич е роден през 1221 г. и е представител на династията на Рюриковичите. Още млад поема управлението на Новгородското княжество - в епоха, когато руските земи са разкъсвани от нашествия и политически борби, а монголската Златна орда налага властта си над голяма част от тях.

Съдбата му е белязана от две големи военни победи, които му носят историческа слава.

През 1240 г. Александър повежда войските си срещу шведска армия, която настъпва към земите край река Нева. Победата му е толкова значима, че оттогава князът получава прозвището Невски.

Две години по-късно той се изправя срещу рицарите на Ливонския орден в битката на Чудското езеро, известна още като Ледената битка. Сражението завършва с победа за руските сили и се превръща в едно от най-известните събития в средновековната история на региона.

Но Александър Невски не е само воин. Той е и владетел, който разбира, че оцеляването на княжеството му изисква не само меч, но и дипломация. В отношенията си с монголските владетели предпочита преговорите и политическата предпазливост пред безнадеждното противопоставяне. Така успява да съхрани относителната самостоятелност на своите земи и да защити православната църква.

През 1252 г. е утвърден за велик княз Владимирски. До края на живота си през 1263 г. остава една от най-влиятелните фигури в руските земи.

Според църковното предание в края на живота си приема монашество с името Алексий. След смъртта му край гроба му започват да се разказват за множество чудеса. През 1547 г. е канонизиран за светец от Руската православна църква.

Как светецът става част от българската история

На пръв поглед връзката между средновековния руски княз и България изглежда далечна. Но неговото име има особено значение за българската история.

Светецът е небесен покровител на руския император Александър II, останал в паметта на българите като Царя Освободител.

Именно признателността към него и към руските войници, загинали в Руско-турската освободителна война от 1877-1878 г., стои в основата на решението най-големият български храм да носи името на Александър Невски.

Идеята е приета през 1879 г. от Учредителното събрание във Велико Търново. Депутатите решават да бъде издигнат величествен храм-паметник, който да увековечи Освобождението и саможертвата на неговите герои.

Така името на княза става част от българската национална памет.

Катедралата, която пази паметта на Освобождението

Основният камък на храма е положен на 19 февруари 1882 г. - четвъртата годишнина от подписването на Санстефанския мирен договор.

Градежът е дълъг и труден. Строителството започва през 1904 г., а през 1912 г. храмът вече е завършен. В него са вложени огромни средства, събрани от дарения на българския народ и държавна подкрепа.

Проектиран в неовизантийски стил, храмът впечатлява с мащабите си, златните куполи, мраморните колони, мозайките и богатата си вътрешна украса. Той е един от най-разпознаваемите архитектурни символи на София.

Освещаването обаче се забавя заради различни обстоятелства. То е извършено тържествено в три последователни дни - 12, 13 и 14 септември 1924 г.

По време на Първата световна война, когато България и Русия се оказват в противостоящи военни лагери, храмът временно е преименуван на "Св. св. Кирил и Методий". През 1920 г. първоначалното му име е възстановено.

На 1 януари 1951 г. църквата е обявена за патриаршеска катедрала, а през 1955 г. получава статут на паметник на културата.

През 1998 г. Българската православна църква получава частица от мощите на светеца. Днес тя се съхранява в катедралата и е достъпна за поклонение на вярващите.

Два празника в чест на светеца

Паметта на Александър Невски се почита два пъти през годината.

На 23 ноември е денят на неговото успение - датата, на която Църквата възпоменава кончината му.

На 30 август се отбелязва пренасянето на мощите му в Санкт Петербург. През 1724 г. руският император Петър Велики нарежда те да бъдат пренесени от Владимир в новата столица и положени в Александро-Невската лавра.

И двата дни са свързани с особена почит към светеца. За патриаршеската катедрала в София 23 ноември е един от големите храмови празници.

Какви са традициите и обичаите на празника

На този ден православните християни посещават църква, палят свещ за здраве и отправят молитви към свети Александър Невски за закрила, мъдрост и сила в изпитанията.

Храмовият празник на патриаршеската катедрала традиционно се отбелязва с тържествена света литургия, в която участват архиереи и духовници. Миряни от София и страната идват да се поклонят пред иконата и мощите на светеца.

В семействата, в които има именници, празникът е повод за събиране на близки и приятели. По традиция именният ден се отбелязва с отворени врати за гости, пожелания за здраве и благополучие. Трапезата е празнична, но няма задължителни ястия, които Църквата да предписва за този ден.

В народния календар 23 ноември е свързан и с наблюденията за времето. Според старо поверие, ако на този ден вали мокър сняг и духа силен вятър, времето на 24 май също ще бъде дъждовно и ветровито. Ясната луна пък се приема като знак за предстоящо застудяване.

Какво не трябва да се прави на Александровден

Около празника се срещат различни народни съвети и забрани, но е важно да се знае, че Българската православна църква не е установила специална забрана за домакинска работа, пране, шиене или готвене на 23 ноември.

Най-важното е денят да не бъде превръщан в повод за конфликти, злоба и лоши думи. Не се насърчават завистта, клеветата и отказът да се помогне на човек в нужда.

За вярващите истинският смисъл на празника е в молитвата, добротата и стремежа към мир. Ако човек има възможност, е добре да остави ежедневните грижи за малко и да отдели време за духовното.

Няма и специален пост, наложен заради празника - 23 ноември е в периода на Рождественския пост, който започва на 15 ноември и продължава до Бъдни вечер. Затова храненето се съобразява с църковния календар и съответния ден от седмицата.

Кой празнува имен ден

На 23 ноември имен ден празнуват Александър, Александра, Александрина, Александрия, Алек, Алекс, Алеко, Сандра, Саня, Саша, Сашо, Сашка, Цанка и Цанко.