Изповед. Карлос Насар проговори за Александра
Какво се е случило между двамата
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Какво се е случило между двамата
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Предстои да станат ясни и имената на трите дами, които ще се борят за сърцето на Виктор на големия финал
Тричленен състав на Върховния касационен съд потвърди присъдата „доживотен затвор" за Атанаска Георгиева. Тежкото наказание е отсъдено заради умишлено...
Варненският апелативен съд остави в ареста Красимир Тодоров, обвиняем за грабежа и убийството на 13 годишната Александра от Провадия, съобщава БГНЕС....
Роднини на убито в Провадия 13-годишно момиче се събраха на протест в центъра на града, за да поискат доживотен затвор без право на замяна за убиеца....
19-годишният Красимир Тодоров, който е обвинен в убийството на Александра, поиска да се върне при жена си. Това стана по време на разглеждането на мяр...
Прокуратурата във Варна ще поиска постоянно задържане под стража на Красимир Тодоров. 19-годишният мъж е обвинен за убийството на 13-годишната Алексан...
Трима души са задържани за убийството на 13-годишната Александра Сивриева от Провадия. Това съобщиха окръжният прокурор на Варна Владимир Чавдаров и ш...
Не вярвам, че тялото, което са намерили, е на Александра. Това каза майката на момичето пред bTV. 13-годишната Александра Сивриева от Провадия беше в...
Тялото на Севджан намерено след 24 дни издирване Има задържан за смъртта на 13-годишното момиче 13-годишно момиче, отвлечено на 22 март, бе открито...
Има задържан по подозрение в съучастие в смъртта на Александра. Полицията работи усилено цяла нощ. Това заяви пред БНТ вътрешният министър Румяна Бъчв...