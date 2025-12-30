Изповед. Карлос Насар проговори за Александра

Олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар проговори за връзката си с волейболистката Александра Костадинова. Спортист №1 на България гостува в студиото на предаването "На кафе" при Гала. Той разкрива, че срещата с настоящата му приятелка е била съдбовна.

"Честно казано не се запознахме нито в залата по вдигане на тежести, нито във волейболната зала, а в един ресторант. Тя беше на отсрещната маса срещу мен. Гледахме се доста романтично, след което се намерихме в социалните мрежи. Установихме, че погледите ни са били доста приятни. Понеже и аз, и тя доста пътуваме, минаха 2 седмици преди да се видим отново. Дотогава само си пишехме, но доста откровено

Направихме няколко излизания. Виждам, че и тя е доста искрена и с добри намерения към мен, което предразполага и аз да съм такъв с нея. Когато започнахме по-често са се виждаме, разбрахме, че ни е много трудно, щом сме разделени. Опитваме се постоянно да сме си наблизо. Заедно сме от 4 месеца. За мен най-важното е да преследваме мечтите си.

Когато имаме желание, винаги можем да сме достатъчно гъвкави, че да отделяме време един за друг. Моят начин на тренировка е гъвкав, мога да тренирам на различни места. Връзките от разстояние не са приятни, така че трябва да намираме време за себе си", каза Насар.

"Аз съм горда! Горда съм, че си до мен, горда съм, че те обичам и без значение колко купи и медали ще спечелиш още, ти винаги ще бъдеш моят шампион! Обичам те", разкрива публично сърцето си Александра и изпраща въздушна целувка към любимия си.

