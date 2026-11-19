На 19 ноември Българската православна църква почита паметта на свети пророк Авдий и свети мъченик Варлаам, двама Божии угодници, останали в историята със своята непоколебима вяра. С този ден са свързани и любопитни народни поверия за благополучието в дома, отношението към храната и предстоящата зима. Според старите вярвания остатъците от трапезата не бива да се изхвърлят, а времето на празника подсказва дали зимата ще бъде сурова. Денят попада и в периода на Рождественските пости, които подготвят вярващите за светлия празник Рождество Христово.

Пророк Авдий - защитник на вярата и Божията правда

Свети пророк Авдий е един от дванадесетте малки пророци на Стария завет. Книгата, която носи неговото име, е най-кратката пророческа книга в Библията и съдържа само 21 стиха. В нея се говори за Божията справедливост, наказанието за гордостта и насилието, както и за възстановяването на правдата.

Според църковното предание Авдий живял във времена, когато мнозина се отклонили от истинската вяра. Той останал верен на Бога и проявил голяма смелост, като помогнал на преследвани пророци да се укрият от гоненията. С неговото име се свързват милосърдието, готовността за саможертва и защитата на хората, изпаднали в беда.

На същата дата църквата почита и свети мъченик Варлаам, родом от Антиохия Сирийска. Той пострадал за християнската вяра през 304 г., по време на гоненията при император Диоклециан. Мъчителите се опитали да го принудят да принесе жертва на езическите богове, като поставили в ръката му горящи въглени с тамян и смирна.

Варлаам обаче не отстъпил от вярата си. Въпреки страшните болки той не хвърлил тамяна върху жертвеника и понесъл мъченията с непоколебима твърдост. Неговият подвиг останал пример за духовна сила и преданост към Христос.

Защо не бива да се изхвърля храна на този ден

Едно от най-интересните народни поверия за 19 ноември е свързано с храната. Според традицията остатъците от трапезата не трябва да се изхвърлят, защото това може да прогони благополучието от дома. Вярва се, че храната трябва да се използва разумно, а подходящите остатъци могат да бъдат дадени на домашните животни.

Старите хора приемали разхищаването на храна като лош знак, особено в навечерието на зимата. На този ден се насърчават добрите дела, грижата за близките и помощта за нуждаещите се. В народните представи свети Авдий се свързва и със закрилата на семейството, домашния мир и благоденствието.

Съществува и поверие, че след залез слънце е добре човек да остане у дома, ако няма наложителна причина да излиза. Смятало се, че нощните пътувания на тази дата могат да донесат неприятности и болести.

Какво предсказва времето на 19 ноември

Народният календар свързва празника и с няколко знака за предстоящите зимни месеци. Ако 19 ноември е топъл и слънчев, се очаква по-мека зима и по-късно застудяване. Ако денят е студен или снежен, поверието предвещава ранна и сурова зима.

Сутрешната мъгла също има свое значение. Според старите наблюдения тя предсказва слана, последвана от по-ясно време.

На 19 ноември продължава Рождественският пост, започнал на 15 ноември. Вярващите се въздържат от месо, млечни продукти и яйца, като постът е съпроводен с молитва, милосърдие и духовна подготовка за Рождество Христово. Само два дни по-късно, на 21 ноември, църквата ще отбележи Въведение Богородично, почитано и като Ден на православната християнска младеж и семейство.