Почитаме бирника, който стана един от най-великите ученици на Христос

На 16 ноември православната църква почита свети апостол и евангелист Матей – един от дванадесетте най-близки ученици на Иисус Христос и автор на първото Евангелие в Новия завет. Преди да тръгне след Спасителя, той събира данъци за римската власт и е презиран от своите сънародници. Но една среща променя завинаги живота му. Какво разказва преданието за неговата съдба, как завършва земният му път и какви традиции се спазват на празника?

От презрян бирник до Христов апостол

Свети апостол и евангелист Матей е роден в Галилея, в град Капернаум, през I век. Точната година на раждането му не е известна. Преди да приеме името Матей, той е наричан Левий и произхожда от юдейско семейство.

В онези времена Матей работи като митар – събирач на данъци и налози за римската власт. Това е професия, която предизвиква силно обществено неодобрение. Митарите често са смятани за предатели, защото събират пари от собствения си народ в полза на чуждата власт. Освен това някои от тях злоупотребяват със служебното си положение и трупат богатство за сметка на хората.

Матей обаче получава възможност да промени живота си.

Един ден Иисус Христос минава край мястото, където той събира данъците. Поглежда го и произнася думите: „Върви след Мене“. Матей не се колебае. Оставя работата си и тръгва след Христос.

Така бившият бирник става един от дванадесетте апостоли – най-близките ученици на Спасителя.

Евангелието, което разказва за живота на Христос

Най-голямото дело, с което свети Матей остава в историята на християнството, е написването на едно от четирите канонични евангелия.

Църковното предание го приема за автор на първата книга в Новия завет – Евангелието според Матей. То разказва за земния живот на Иисус Христос, Неговото учение, чудесата, разпятието и Възкресението.

Особено място в него заема Проповедта на планината, в която Христос разкрива основните нравствени принципи на християнството. Именно там са изложени Блаженствата и думите за любовта, милосърдието, смирението и прошката.

Евангелието на Матей има важно значение за ранните християнски общности. То показва връзката между старозаветните пророчества и идването на Христос, като представя Спасителя като очаквания Месия.

Според църковното предание Матей написва своето Евангелие първоначално за християните от юдейски произход.

Проповядва в далечни земи, загива като мъченик

След Възкресението на Христос и слизането на Светия Дух над апостолите на Петдесетница Матей се посвещава на проповядването на християнската вяра.

Първоначално проповядва в Палестина, а след това поема към далечни земи. Според църковното предание разпространява Христовото учение в Сирия, Мидия, Персия, Партия и Етиопия.

В Етиопия успява да обърне към християнството множество хора, да основе църковна общност и да изгради храм. Преданието разказва, че поставя за епископ своя спътник Платон.

Там завършва и земният му път. Свети Матей приема мъченическа смърт заради вярата си. За обстоятелствата около гибелта му съществуват различни предания, но Църквата го почита като един от апостолите, отдали живота си за Христовото учение.

Какви традиции и обичаи се спазват на 16 ноември?

Празникът на свети апостол и евангелист Матей е посветен на вярата, покаянието и духовното преобразяване. В православните храмове се отслужват богослужения, а вярващите отправят молитви към светеца за здраве, закрила и благополучие.

Един от най-смислените начини да бъде отбелязан денят е чрез милосърдие и помощ към нуждаещите се. Историята на Матей напомня, че човек може да промени пътя си, независимо от миналото си. Затова празникът е подходящ за помирение, прошка и добри дела.

На 16 ноември продължават и Коледните пости, които започват на 15 ноември и завършват на Бъдни вечер. В този период православните християни се въздържат от определени храни и обръщат повече внимание на молитвата, смирението и духовното пречистване. Според църковния календар за 2026 г. на този ден е разрешена храна с растително масло.

В семействата, в които има именик, празникът обикновено се отбелязва с поздрави, събиране на близки и скромна постна трапеза.

Какво е забранено да се прави на празника?

В народните календари често се срещат различни забрани, свързани с църковни празници. За 16 ноември обаче няма широко утвърден специфичен български обреден комплекс или общоприет списък със забрани, който да е установен от Православната църква.

Най-важното изискване е спазването на Коледния пост. Вярващите трябва да се съобразяват с постните правила, като не консумират месо, млечни продукти и яйца.

В духа на празника не се насърчават кавгите, обидите, злобата и отказът да се помогне на човек в нужда. Не бива да се забравя, че Матей е пример за духовна промяна и преодоляване на собствените грешки.

Няма църковно правило, което да забранява всякаква домакинска работа, почистване или труд на този ден. По-важното е човек да намери време за молитва, добри дела и близките си.

Кои празнуват имен ден на 16 ноември?

На 16 ноември празнуват хората с имената Матей, Матея и Матю. В някои именни календари се срещат и производни като Матьо и Матео.

Името Матей има древноеврейски произход и означава „Божи дар“ или „дар от Бога“. То носи силна християнска символика и е свързано с един от най-важните апостоли в историята на Църквата.

Свети Матей е почитан и като небесен покровител на счетоводители, финансисти и хора, чиято професия е свързана с данъците и финансовите дела. Това почитание произтича от земното му занятие преди призоваването му от Христос.

Свети Матей – символ на втория шанс

Историята на свети апостол Матей е сред най-силните примери за преобразяващата сила на вярата. Човек, когото обществото отхвърля заради професията и миналото му, става един от най-важните свидетели на Христовото учение.

Неговият живот напомня, че никой не е обречен да остане завинаги такъв, какъвто е бил вчера. Че прошката е възможна, че покаянието има сила и че понякога една-единствена среща може да промени цял живот.

На този ден православните християни почитат не само паметта на един от дванадесетте апостоли, но и посланието му към всички поколения – човек винаги може да избере пътя на доброто.