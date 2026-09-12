Необичайна молитва се отправя на днешния църковен празник
Свети Агей е смятан за покровител на чистите мисли и наставник на добрите дела
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Свети Агей е смятан за покровител на чистите мисли и наставник на добрите дела
На 15 ноември се честват и Свети мъченици Гурий, Самон и Авив
Оставете месото и млякото, наблегнете на зеленчуци и хляб
Този сладкиш става мекичък и пухкав
Какво да включим в менюто си по време на строгия пост
Ето няколко рецепти в духа на коледните пости
Вълшебни рецепти по време на пости
6 десерта в духа на Коледните пости
За да се насладите на тези 40 дни сътворете интресни и непознати за вас досега ястия
Вижте как да пригответе постни палачинки
София. На 15 ноември започват Коледните или рождественски пости. Те се изпълняват стриктно от вярващите християни, които по този начин се подготвят за...
София. Днес са Коледните заговезни - последният ден, в който може да се яде месо преди 40-дневния Рождественски пост. От събота започват Коледните по...
Шарка накарала топкулинаря Орлин Павлов само веднъж да спре месото
София. Наскоро започнаха 40-дневните коледни пости, които ще траят до 24 декември - Рождество Христово. Постът е преди всичко духовно понятие и няма с...
40-дневните Коледни пости започват от днес и ще завършат на 24 декември - Бъдни вечер. Коледният пост се нарича още Малка четиридесетница за разлика о...