Всичко за Коледни Пости

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Започват Коледните пости

Започват Коледните пости

София. На 15 ноември започват Коледните или рождественски пости. Те се изпълняват стриктно от вярващите християни, които по този начин се подготвят за...

15 ноември | 8:24
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При пости се хапва и риба

При пости се хапва и риба

София. Наскоро започнаха 40-дневните коледни пости, които ще траят до 24 декември - Рождество Христово. Постът е преди всичко духовно понятие и няма с...

24 ноември | 7:00
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