Старт на Коледните пости! Строги забрани

На 15 ноември започват 40 дневните Коледни пости.

40-дневният Коледен или Рождественски пост завършва на 24 декември - Бъдни вечер. Той е вторият по своята продължителност след Великия пост.

Рождественският пост е четиридесетдневен и не е така строг като Великия и Богородичния пост, като е подобен на Апостолския или Петровия. Коледният пост се нарича още Малка четиридесетница за разлика от Голямата четиридесетница - Великденския пост.

Той наричан също "Четиридесетница на апостол Филип", тъй като се празнува веднага след Деня на апостол Филип - на 14 ноември.

До 25 декември християните се хранят само с растителна като се въздържат от блажна храна. В определени дни се разрешава консумирането на риба. Коледните заговезни са в деня преди началото на поста, който започва от 15 ноември.



По време на Коледните пости има дни със строги пости, когато е позволено само растителна храна и олио (за предпочитане зехтин). През останалото време е разрешено вино, риба и морски продукти с изключение на сряда и петък, когато пак се спазва строг пост. Млечните продукти не са разрешени, а рибата и морските продукти се консумират в някои от дните.

Ето и постите по дати:

15-22 ноември - спазва се строг пост

23 ноември - 19 декември - позволено е вино, риба и морски дарове - с изключение на дните сряда и петък, когато пак се спазва строг пост.

20- 24 декември - отново спазваме строг пост. В последната нощ отбелязваме Бъдни вечер.

25 декември - вече може да се блажи - т.е хапва месо и млечни продукти

Какво да хапваме по време на постите?

Организмът ни има нужда от белтъчини, така че изключвайки месото и млечните продукти е нужно да ги заместим с други. Това са ястия с :

боб, леща, ориз (особено кафяв), булгур (пшеница), нахут, киноа, гъби, авокадо, всякакъв вид кълнове, соеви продукти - тофу, мляко, соева кайма и шницели, растителен кашкавал и сирене, сушени плодове, кълнове и пълнозърнести продукти. Добавете също ядки и семена в менюто си - фъстъци, орехи, лешници, бадеми, сусам, тиквено и слънчогледово семе и други

По време на постите е нужно да хапваме и повече плодове и зеленчуци, който да донесат на организма ценни витамини и минерали - не забравяйте да включите в менюто ябълки, портокали, киви.

По време на коледните пости е сезона на картофите, зелето, цвеклото, карфиола, броколите, морковите, спанака, праза, тиквата, все още има патладжани. Освен това можете да хапвате и грах, бамя, брюкселско зеле, царевица, боб, които могат да се намерят замразени в повечето магазини.

Почти всички видове макаронени изделия са подходящи за пости. Все пак обърнете внимание на етикета, дали не е отбелязано наличието на яйца или други животински продукти.

Зехтинът както знаете има свойствата да изчиства организма от натрупаните мазнини, така, че използването му ще спомогне още повече за прочистването на организма от токсините.

Както стана ясно има дни, в които да се яде риба е позволено, на Никулден даже задължително. Това важи само за миряните - служителите на манастири и църкви, спазват строг пост.

Ето и някои от рибите, които са с най-високо съдържание на белтъчни: риба тон, херинга, лефер, паламуд, скумрия, сардина, хек, сафрид, бяла риба, пъстърва. Не забравяйте и разнообразието от безгръбначни мекотели, който в дните, когато не се спазва строг пост са разрешени: октоподи, калмари, рапани и миди.

От постите са освободени малки деца, бременни, болни и стари хора. Венчавките са забранени от днес до Въведение Богородично (21 ноември) и от Игнажден до Богоявление.

На 15 ноември се честват и Свети мъченици Гурий, Самон и Авив.

Свети Гурий и Самон пострадали в град Едеса при управлението на император Диоклециан. Те били заловени и измъчвани. Опитвали се да ги принудят да извършат езически обред, но те били готови по-скоро да умрат. По време на своите страдания те се молели на Бог за помощ. Господ чул молитвите им и ги дарил със своята защита. Накрая мъчениците били обезглавени с меч.

Дякон Авив имал подобна съдба след няколко години. При управлението на император Ликиний той бил изтезаван в Едеса за Христовата вяра. Тялото му било погребано до гробовете на свети Гурий и Самон. На това място по-късно било построена църква над мощите на светите Мъченици, които Господ прославил чрез чудеса.

