Почитаме трима велики светци. Не се ядат зеле и картофи

На 10 декември Православната църква отдава почит на трима велики мъченици – Мина, Ермоген и Евграф. Техният подвиг, вплетен в историята на ранното християнство, остава живо свидетелство за силата на вярата и за духовната победа над земната власт.

Вяра сред гоненията

Свети Мина, атинянин по произход и войник на император Максимиан, бил изпратен в Александрия, за да усмири вълненията и да отвърне християните от тяхната вяра. Но царят не знаел, че Мина сам е ревностен последовател на Христа. С мъдрост и милосърдие той успял да въдвори ред в града, а чрез чудотворната сила на молитвите си изцелявал болни и укрепвал вярата на мнозина.

От мъчения към просветление

Разгневеният император изпратил управителя Ермоген със строги заповеди срещу християните. Мина бил арестуван и подложен на жестоки мъчения – лишен от крака, език и очи. Но в тъмницата му се явил Христос и го изцелил. Чудото потресло войниците, а самият Ермоген получил видение и, покръстен, станал проповедник на истинската вяра заедно с Мина.

Евграф – свидетел на чудесата

Когато император Максимиан пристигнал лично в Александрия, двамата мъченици били отново изтезавани, но чудодейно се изцерявали. Тогава езическият учен Евграф, свидетел на тези знамения, открито изповядал Христовата вяра. Максимиан го убил със собствената си ръка, но Евграф останал завинаги в паметта на Църквата като мъченик.

Нетленният венец

Мина и Ермоген били посечени с меч, а телата им хвърлени в морето. Но железният ковчег не потънал – доплувал до Византион, където по чудотворен начин епископът бил уведомен за пристигането на светите мощи. Те били погребани с чест край градските стени, превръщайки мястото в духовен център.

Традиции и обичаи

- Св. Мина е почитан като покровител на семейството, пътуващите и болните. Хората се молят за здраве и закрила.

- Вярва се, че денят трябва да се посрещне с труд и старание, за да е плодородна годината.

- Народни наблюдения за времето: червено небе при изгрев или залез предвещава ветрове; ясни звезди нощем – слана; сухо време на този ден е знак за сухо лято.

Забрани

- Не се приготвят ястия със зеле и картофи – вярва се, че това носи гладна зима.

- Избягва се тежка работа на полето – нарушаването на този обичай може да доведе до нещастие.

- Не се вършат дела, свързани с разрушение или кавги – денят е посветен на мир и духовна чистота.

- Не се нарушават постите – празникът попада в периода на Коледните пости, затова се избягват месни и млечни храни.

Ден на памет и имен ден

Днес Църквата ни напомня за силата на вярата, която превъзмогва страха и страданието. На 10 декември имен ден празнуват Мина, Ермоген и Евграф – имена, които носят благословията на мъченическата твърдост и духовната светлина.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com