Внимание на Симеоновден: Това не бива да излиза от дома ви
На 1 септември започва църковната година, а народният календар свързва деня с първата бразда, берекета и благополучието на дома
Следете всички новини, анализи и коментари за Църковен Празник. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На 1 септември започва църковната година, а народният календар свързва деня с първата бразда, берекета и благополучието на дома
Църквата почита и свети Киприан
На почит днес са конете
Вечерта започва Опелото на Божията Майка в навечерието на Голяма Богородица
Който помогне на нуждаещ се, ще поучи благословения
Освещават се вода, босилек и първият мед, а традицията повелява денят да бъде посветен на здраве и духовно пречистване
В българската народна традиция 27 юли е ден на лечителите, билкарите и всички, които помагат на хората
Пророкът е един от най-силните мъже на Бога
Емилиан бил роб и тайно изповядвал християнската вяра
На този ден имен ден празнуват всички с едно красиво българско име
Църквата чества две силни жени на вярата
На 7 юли православната църква почита великомъченица Неделя – символ на силната вяра, смелостта и духовната закрила
Според народните вярвания, не се тръгва на дълъг път
Не се отказва помощ
Днес в православния календар се почита свети мъченик Евсевий, епископ на Самосата.Свети Евсевий е бил видна личност от IV век и епископ на Самосата (Е...
Не бива и да убивате паяк
Днес е денят на свети Тихон Чудотворец
Денят не трябва да започва с гняв и лоши мисли, защото това може да донесе напрежение през следващите месеци
Имен ден празнуват Асенка, Асен и Аспарух
Не разкривайте тайните си