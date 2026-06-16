Насред Петрови пости сме. Прави се добро на ближния, но не се дава назаем

На 16 юни Българската православна църква почита паметта на свети Тихон Аматунтски Чудотворец и светите мъченици Мануил, Савел и Исмаил. Денят е особено значим и защото поставя началото на Петровите пости, известни още като Петровки.

Имен ден днес празнуват Тихон, Тихомир, Тиха, Тихомира, Мануил, Емануил, Емануела, Савел и Исмаил.

Свети Тихон е почитан като закрилник на лозарите, градинарите и земеделците. Според народните вярвания той пази реколтата от градушки, вредители и природни бедствия, затова много хора отправят молитви за плодородие и благоденствие.

С началото на Петровите пости вярващите преминават към постна храна. На трапезата преобладават растителните продукти, приготвени с олио, а в определени дни е разрешена и риба.

Народната традиция повелява на този ден да се избягва започването на тежка работа по нивите и лозята, за да не бъде нарушено благополучието през годината.

Освен въздържание от определени храни, постът е свързан и с духовно пречистване. Смята се, че човек трябва да стои далеч от спорове, клюки, лоши мисли и излишни конфликти.

Според старо поверие на 16 юни не е добре да се дават пари или вещи назаем, защото така може да се „изнесе“ късметът и благоденствието от дома.

Денят е подходящ за смирение, добри дела и помирение с близките хора.

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