Насред Петрови пости сме. Прави се добро на ближния, но не се дава назаем
Днес е денят на свети Тихон Чудотворец
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Днес е денят на свети Тихон Чудотворец
Домашен десерт, който се приготвя бързо и ухае невероятно
Кулинарният блогър Desserts Valley и д-р Олга Антонова се впускат на тематичен Live Shopping в Lidl
Идеално време за шопинг в южната ни съседка
Започна Великденският пост. Първата седмица е особено строга за спазващите поста. В този период често ни е трудно да приготвим разнообразна, но същ...
Той ще продължи до 29 март
На 15 ноември започнаха Рождествените пости. От 15 до 22 ноември се спазва се строг пост, когато е позволено само растителна храна и растителна мазнин...
Растителните алтернативи на млечни и месни продукти стават все по-популярни
Приготвя се специална пита, раздават се сладкиши
Очаква се спад и цените на месото поради намалено търсене по време на постите
За всички вярващи
На какво да наблегнем?
Съдбовно решение обяви бившата тв водеща Венета Райкова, която се превърна в хитова писателка. Тя обяви тържествено, че приключва със секса и всички п...
Отец Адриан е запазил стила на готвене от родното си Банско
Ето кои имена празнуват днес
Коледните пости започват от 15 ноември и продължават 40 дни
Растителните храни помагат за дневния баланс
Пълнозърнестите храни ни зареждат с всички необходими минерали и витамини от група В
Целта е чрез въздържание и смирение да се постигне покаяние
Хората изкарали тежко коронавирус да се откажат тази година от Великденските пости, съветват специалистите