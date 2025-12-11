Как да се храним вкусно и разнообразно по време на пости

Коледните пости традиционно насочват вниманието към по-леко и балансирано хранене – плодове, зеленчуци, бобови и зърнени продукти. Периодът е подходящ да опитаме да променим обичайното си меню, но често това предизвиква затруднения заради дилемата “А сега какво да ям?”. Затова много хора или се отказват, или се хранят еднообразно, наблягайки на бързи въглехидрати като хляб и картофи – нещо, което може да доведе до липса на енергия.

За да разкрият как постите могат да бъдат вкусни, разнообразни и пълноценни, кулинарният блогър Вероника Георгиева (Desserts Valley) и д-р Олга Антонова, лекар по медицинска генетика, хранене и диететика, проведоха съвместен Live Shopping в Lidl, проследявайки основните правила на осъзнатото пазаруване. Видео от тяхната обиколка ще откриете тук.

Кои са най-честите грешки по време на пости

Когато изключваме животинските продукти от менюто си, губим основни източници на протеин, желязо, калций и витамин B12. Това води до грешка №1 - хората се хранят предимно с високопреработени храни, картофи, хляб и пържени неща, които са богати на "празни" калории и водят до бърза липса на енергия.

Грешка №2 е, че в менюто често липсват достатъчно пълноценни източници на хранителни вещества, най-вече бобови храни. Те, заедно с ядките и семената, са основните ни източници на растителен протеин.

Грешка №3 е недостатъчният прием на пълнозърнести храни. Те не само осигуряват дълготрайна енергия, но комбинирани с бобовите, гарантират пълноценен аминокиселинен профил.

Според д-р Олга Антонова основният проблем е липсата на планиране и осведоменост, които правят постното меню да изглежда ограничено, въпреки че всъщност може да бъде изключително разнообразно.

Експертният съвет за ситост и тонус:

● Избирайте пълнозърнести: Наблегнете на кафяв ориз, киноа, овес и булгур. Тези храни осигуряват бавни въглехидрати и дълготрайна енергия, поддържат стабилни нива на кръвната захар и дават по-дълготрайна енергия през деня.

● Комбинирайте умно: Винаги комбинирайте пълнозърнестите храни с бобови (напр. булгур с леща, кафяв ориз с нахут). Тази комбинация гарантира пълноценен аминокиселинен профил, което е ключово за поддържане на висока енергия.

● Включете ядки и семена: Те са идеални за междинна закуска, тъй като са богати на полезни мазнини, протеини и фибри, което осигурява дълготрайна енергия и засища.

Разумното пазаруване помага

Вероника споделя, че много семейства се притесняват, че растителното хранене може да се окаже скъпо. Според нея тайната е в разумното пазаруване и подбора на продукти. Ето и няколко насоки:

● Търсете растителни алтернативи на достъпна цена: Lidl например предлага растителни алтернативи от собствената си марка Vemondo на същата цена като конвенционалните животински продукти, което прави осъзнатия избор достъпен. Растителните протеини нямат холестерол и са с по-малко наситени мазнини, което е полза за сърдечносъдовото здраве. Такива са например тофу Vemondo, веган пастети, овесена напитка или веган йогурт от същата марка.

● Избирайте сезонни продукти за качество и по-малък екологичен отпечатък: Д-р Антонова съветва да се избират сезонни плодове и зеленчуци, които съдържат по-високи нива на витамини, антиоксиданти и фибри. Вероника Георгиева подчертава, че пазаруването на сезонни и местни продукти води до по-малък екологичен отпечатък, тъй като продуктите не пътуват хиляди километри.

● Заложете на провереното качество: Д-р Антонова напомня, че Lidl работи само с производители на плодове и зеленчуци, сертифицирани по GLOBALG.A.P. за добри земеделски практики, и прави редовни лабораторни тестове за над 800 вида пестициди.

Ползите "отвъд постите" и кои могат да бъдат уроците за цялата година

Финалното послание от съвместното пазаруване на Desserts Valley и д-р Антонова е, че осъзнатото хранене е напълно възможно както по време на постите, така и по време на последващите празници. Независимо дали сме в режим на пости или на богати празнични трапези, осъзнатото хранене е достъпно и постижимо. Принципите, които се следват през този период, са в унисон и с модела на Планетарната здравословна диета. Този подход е в полза както на здравето, така и на опазването на околната среда, тъй като растителните продукти имат по-малък екологичен отпечатък от животинските.



Д-р Антонова и Вероника Георгиева пожелават на хората да намерят своя балансиран ритъм през декември и да запазят осъзнатите избори и след края на постите.

