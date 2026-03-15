Червени срещу зелени - стана ясно кои чушки са по-полезни

Червените и зелените чушки са популярна част от здравословното хранене. Те са с ниско съдържание на калории и мазнини и доставят на организма различни витамини и минерали. Въпреки приликите между двата вида, има и някои разлики в хранителния им състав. Според информация на Verywell Health червените чушки съдържат повече витамини и въглехидрати, докато зелените имат леко предимство по отношение на калция.

Разлики в калориите и въглехидратите

Червените чушки съдържат малко повече калории от зелените, макар и двата вида да се считат за нискокалорична храна. Калориите са основният източник на енергия за организма, но прекомерният им прием може да доведе до покачване на теглото.

При въглехидратите също има малка разлика. Червените чушки съдържат малко повече въглехидрати и естествени захари, които служат като енергиен източник за тялото.

Повече витамини в червените чушки

Червените чушки се отличават с по-високо съдържание на витамин C. Този витамин има важна роля за имунната система и поддържането на здрава кожа.

Според специалистите обаче тази разлика може да намалее при термична обработка, например при печене.

Червените чушки съдържат и значително повече витамин А. Той подпомага зрението, състоянието на кожата и нормалната функция на имунната система.

Зелените чушки имат повече калций

При минералите зелените чушки имат леко предимство по отношение на калция. Този елемент е важен за здравината на костите и нормалната мускулна функция.

Разликата се наблюдава най-вече когато чушките се консумират сурови.

Подобно съдържание на фибри и минерали

Някои хранителни вещества се съдържат почти в еднакви количества и в двата вида чушки.

Фибрите например подпомагат храносмилането и поддържат здравословния баланс на чревния микробиом. Червените и зелените чушки съдържат сходни количества от тях.

Магнезият също присъства в подобни количества, макар че червените чушки имат леко предимство, когато се консумират сурови или печени.

При калия разликата също е минимална. Този минерал е важен за правилното функциониране на нервната система и мускулите.

Как могат да се консумират чушките

Чушките са универсален зеленчук, който може да се използва както суров, така и сготвен. Те се предлагат пресни, замразени или консервирани.

Често се използват в различни ястия като салати, супи, оризови и зеленчукови блюда или сосове. Подходящи са и за добавка към паста, пица или пържени ястия.

Червените и зелените чушки често присъстват и в вегетариански рецепти. Те могат да се използват и като гарнитура към ястия с месо или морски дарове.

