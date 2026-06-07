Необичайна добавка към кафето го прави подмладяващо

Кафето с колаген се превърна в една от най-популярните тенденции сред хората, които търсят лесни начини да поддържат кожата, косата, ноктите и ставите си. Идеята е проста - към обичайното черно кафе се добавя хидролизиран колаген на прах, който се разтваря лесно и почти не променя вкуса и аромата на напитката.

Привържениците на този навик го наричат „подмладяващо кафе“, но експертите предупреждават, че ефектът не е мигновен и не може да замести правилното хранене, съня, движението и добрата хидратация. Според анализ, цитиран от Zdrowie.interia.pl, най-голямото предимство на тази комбинация е удобството - човек по-лесно помни да приема добавката, когато я свърже с ежедневен ритуал като сутрешното кафе.

Колагенът е основният структурен протеин в човешкото тяло. Той участва в изграждането на кожата, костите, хрущялите, сухожилията, връзките и кръвоносните съдове, като е важен за еластичността, здравината и възстановяването на тъканите. С възрастта обаче естественото му производство постепенно намалява, като този процес започва приблизително след 25-годишна възраст. Това може да се отрази върху кожата чрез поява на бръчки и загуба на еластичност, както и върху ставите чрез по-голяма податливост на болки и дискомфорт.

В напитките обикновено се използва колагенов хидролизат - форма, при която колагенът е разграден на по-малки пептиди. Те се усвояват по-лесно от организма и след прием могат да достигнат до кръвния поток, където да подпомогнат възстановителни процеси в различни тъкани. Проучвания сочат, че редовният прием на колаген може да подобри хидратацията и еластичността на кожата, да помогне срещу фините бръчки, да подкрепи здравината на косата и ноктите, както и да бъде полезен за ставите и хрущялите.

Това обаче не означава, че резултатите се виждат веднага. Специалистите подчертават, че първите по-забележими ефекти обикновено се появяват след седмици или месеци редовна употреба, а не след няколко дни. Самото кафе също не прави колагена по-ефективен - няма научни доказателства, че кофеинът усилва действието на добавката. Популярността на комбинацията идва най-вече от това, че е лесна за включване в ежедневието.

Важно е и как се добавя колагенът. Много високата температура може да повлияе върху структурата на някои хранителни вещества, затова е по-добре прахът да се сложи малко след приготвянето на кафето, когато напитката вече не ври. Така добавката се разтваря добре, без да се излага на прекалено силна топлина.

За по-добър ефект организмът трябва да получава и вещества, които подпомагат собственото производство на колаген. Най-важен сред тях е витамин C, необходим за правилния синтез на колагенови влакна. Затова в менюто е добре да присъстват храни като чушки, цитрусови плодове, магданоз, киви, ягоди и касис. Значение имат още достатъчният прием на протеини, редовното движение, качественият сън и отказът от тютюнопушене, което ускорява разграждането на колагена.

Колагенът не е задължителна добавка за всички, но може да бъде полезен за определени групи. Сред тях са хората над 25 години, физически активните хора и спортистите, които натоварват ставите, връзките и сухожилията, както и по-възрастните, при които загубата на колаген става по-видима и се отразява едновременно на кожата и опорно-двигателния апарат. Допълнителен прием може да бъде обмислен и от хора с кожни проблеми, но при по-сериозни състояния е добре да се търси медицински съвет.

Въпреки популярното име „кафе против стареене“, напитката не бива да се възприема като бързо решение срещу възрастта. Колагенът може да подпомогне тялото, но не може сам да спре естествените процеси в организма. Основата остава същата - балансирано хранене, достатъчно вода, движение, сън и защита от прекомерно излагане на слънце. Една лъжичка колаген в кафето може да бъде удобен навик, но не и заместител на цялостната грижа за здравето.

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