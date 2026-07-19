Тиквички срещу краставици: Диетолози казаха кое е по-полезно

Тиквичката има по-висока обща хранителна стойност от краставицата, но нейният летен съперник осигурява малко по-добра хидратация. И двата зеленчука са богати на вода, фибри, антиоксиданти и калий, но предлагат различни количества витамини и минерали. Тиквичката съдържа повече фибри, калий, магнезий, фолат и витамини А, С и Е, докато краставицата има предимство при витамин К. Диетолозите обаче подчертават, че най-полезният избор е двата зеленчука да присъстват редовно в менюто.

Тиквичките и краставиците принадлежат към семейство Тиквови и са сред най-нискокалоричните летни храни. Високото им водно съдържание ги прави подходящи при горещо време, а разнообразното хранене с различни зеленчуци осигурява по-широк набор от хранителни вещества.

Краставицата печели битката за хидратацията

Краставиците съдържат приблизително 96% вода, докато при тиквичките делът е около 94%. Разликата не е голяма, но дава леко предимство на краставицата, особено когато се консумира сурова.

„Краставиците са сравними с дините по отношение на хидратацията“, обяснява регистрираният диетолог и професор по хранене в Университета на Кънектикът Шери Грей.

Краставиците обикновено се сервират без термична обработка и така запазват почти цялото си водно съдържание. При печене, пържене или задушаване тиквичките губят част от водата си, но хранителните им качества не изчезват.

Тиквичката има повече фибри

Двата зеленчука подпомагат храносмилането, контрола на кръвната захар и нормалната работа на червата. Тиквичките обаче съдържат малко повече фибри от краставиците.

По данните, цитирани от Verywell Health, в 100 грама необелени тиквички има около 0,8 грама фибри, докато същото количество краставица съдържа приблизително 0,5 грама. Значителна част от тях се намира в кората.

„По-голямата част от фибрите се намират в кожата на тиквичките или краставиците, затова е най-добре да ги ядете с нея“, посочва Грей. Зеленчуците трябва да бъдат измити добре, а кората да се отстранява само когато е повредена или състоянието ѝ буди съмнение.

Повече витамини срещу повече витамин К

Тиквичката води по съдържание на калий, магнезий, фолат и витамини А, С и Е. „Тиквичките наистина имат по-голяма хранителна стойност. Те съдържат повече витамини и минерали от краставицата“, обобщава диетологът.

Краставицата обаче осигурява повече витамин К, който има важна роля за нормалното съсирване на кръвта и здравината на костите. Необходимият дневен прием за възрастните е 120 микрограма за мъжете и 90 микрограма за жените.

Чаша обелена краставица съдържа около 9,6 микрограма витамин К, докато в същото количество необелени тиквички има приблизително 5,3 микрограма. Това не превръща краставицата в основен източник на витамина, но ѝ дава ясно предимство в прякото сравнение.

Различни възможности в кухнята

Краставиците най-често се консумират сурови, мариновани или като част от салати и студени супи. Те имат освежаваща хрупкавост и лека горчивина, която зависи от сорта и условията на отглеждане.

Тиквичките предлагат повече възможности за термична обработка. Те могат да бъдат печени, пържени, приготвяни на скара, добавяни към ястия със смляно месо или използвани като заместител на тестените изделия. Мекият им вкус позволява да се влагат и в хлябове, сладкиши и други печива.

Как да ги измием и съхраним

Тиквичките и краставиците трябва да се измиват под чиста течаща вода непосредствено преди приготвяне или консумация. Американската агенция по храните и лекарствата не препоръчва използването на сапун, препарати или специални разтвори, защото зеленчуците са порести и могат да поемат част от веществата.

Краставиците могат да останат свежи в хладилник до около седмица, а немитите тиквички - до две седмици. Замразяването не е подходящо, когато зеленчуците ще се консумират сурови или трябва да запазят твърдата си текстура. След размразяване високото съдържание на вода ги прави меки и воднисти, но те все пак могат да бъдат използвани в супи, сосове и готвени ястия.