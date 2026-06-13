Извара или кисело мляко? Диетолози казаха кое е по-полезно
Както изварата, така и киселото мляко съдържат приблизително еднакво количество калций, калий и витамин B12
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Както изварата, така и киселото мляко съдържат приблизително еднакво количество калций, калий и витамин B12
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