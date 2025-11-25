Извара или кисело мляко? Диетолози казаха кое е по-полезно

Както изварата, така и киселото мляко са хранителни и здравословни млечни продукти, но се различават по съдържание на калций и пробиотици. Диетолог разказа пред „Марта Стюарт“ кой от тези продукти е по-здравословен и дали си струва да се отдели място в хладилника и за двата.

„Що се отнася до протеини, мазнини и въглехидрати, киселото мляко и изварата са практически равни“, казва диетологът Джейми Мок. Разликите се крият в съдържанието им на витамини, минерали и пробиотици.

Протеин

„Благодарение на съставките си, предимно ферментирали млечни продукти и сол, изварата е висококачествен протеин, който може да се използва за бързо и лесно приготвяне на храна или като полезен инструмент за достигане на дневния ви прием на протеини“, казва диетологът Ейми Дейвис. В зависимост от марката, изварата съдържа приблизително 12-15 грама протеин на порция.

Киселото мляко съдържа приблизително 10-17 грама. То е пълноценен източник на протеини, съдържащ всичките девет незаменими аминокиселини.

Витамини и минерали

Както изварата, така и киселото мляко съдържат приблизително еднакво количество калций, калий и витамин B12, въпреки че кисело мляко е малко по-богато.

„Разликите им се състоят в съдържанието на натрий и магнезий: изварата съдържа почти девет пъти повече натрий и наполовина по-малко магнезий от киселото мляко“, отбелязва Мок. Дейвис добавя, че една чаша кисело мляко съдържа около 75 милиграма натрий, докато изварата съдържа около 680 милиграма.

Пробиотици

„Киселото мляко е направено с живи и активни култури, които естествено осигуряват пробиотици, които поддържат здравето на червата“, казва Мок.

Купуваната от магазина извара е или ферментирала, или подкиселена. Някои марки използват метода на „директна ферментация“, подкиселявайки млякото с хранителна киселина, като например оцет, докато други добавят бактериална култура, за да създадат пробиотичен продукт.

„Киселото мляко с живи активни култури съдържа здравословни за червата пробиотици, докато само някои видове ферментирала извара съдържат тези полезни бактерии“, казва Дейвис.

Мазнини

Пълномаслената извара обикновено има кремообразна текстура и маслен вкус, докато нискомаслените версии са по-сухи и по-пикантни. Пълномасленото кисело мляко също е по-гъсто и по-богато, докато киселото мляко с един или два процента мазнини може да бъде по-рядко, с кисел вкус и тебеширено усещане в устата поради липсата на мазнини.

Най-добрият избор

Мок твърди, че най-полезният избор зависи от индивидуалните нужди и цели.

„Като цяло, обикновеното нискомаслено кисело мляко или изварата са здравословен вариант за повечето хора. Въпреки това тези с по-високи калорийни и мазнинни нужди, както и спортистите на високо ниво с голям обем тренировки, могат да се възползват от избора на варианти с по-високо съдържание на мазнини, за да задоволят енергийните си нужди“, казва тя.

Дейвис твърди, че в диетата ви има място както за извара, така и за кисело мляко.

„Въпреки че изварата не е толкова хранителна, колкото киселото мляко, тя все пак е удобен и засищащ източник на протеини“, посочва тя.

