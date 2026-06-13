Извара или кисело мляко? Диетолози казаха кое е по-полезно
Както изварата, така и киселото мляко съдържат приблизително еднакво количество калций, калий и витамин B12
Следете всички новини, анализи и коментари за съдържание на протеини. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Както изварата, така и киселото мляко съдържат приблизително еднакво количество калций, калий и витамин B12
Задоволяват не само вкусовите, но и хранителните нужди