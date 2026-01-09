Край на избора. Задължителна ваксина срещу варицела за децата

Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година, след като Наредбата за имунизациите в България беше обнародвана в Държавен вестник. Ваксината ще бъде безплатна и ще се прилага задължително при деца, родени след 1 януари 2025 г., по двудозова схема – първа доза на възраст между 12 и 15 месеца и реимунизация на четиригодишна възраст. Изключение е предвидено за деца, които след първата доза са преболедували варицела и това е доказано с медицинска документация или лабораторни изследвания.

Още през ноември в мотивите към промените беше посочено, че Националният експертен съвет по имунизации предлага включването на варицелна моноваксина в Имунизационния календар като задължителна имунизация с последваща реимунизация. Аргументите са свързани с риска от тежки усложнения – при децата най-често това са тежко протичаща варицела и кожни лезии вследствие на вторична бактериална инфекция, а при възрастните заболели водещи са пневмониите и хематологичните усложнения. При имунокомпрометирани лица се отчита по-висок риск и от гастроинтестинални усложнения.

С обнародваната наредба се въвежда и нова възможност за целева имунизация срещу респираторно-синцитиален вирус при бременни жени между 24-та и 36-а гестационна седмица. Имунизацията е безплатна и препоръчителна, като е включена по предложение на Националния експертен съвет по имунизации, подкрепено от Експертния съвет по акушерство и гинекология и от главния координатор на Експертния съвет по неонатология.

