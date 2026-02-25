Вредни ли са маслата от ядки

Ядките са малки хранителни бомби – фибри, ненаситени мазнини, витамини, минерали. Десетилетия изследвания ги свързват с по-нисък риск от сърдечносъдови заболявания и някои видове рак. Но щом ги смелим до кремообразна паста, магията изчезва ли?

Голямо изследване с над половин милион души открива нещо любопитно: хората, които ядат цели ядки, имат по-нисък риск от рак, респираторни и сърдечни заболявания. При фъстъченото масло такава връзка не се установява.

Това обаче не означава, че фъстъченото масло е „кофти“. Проучването е популационно – то показва съвпадение, не причинно-следствена връзка. Авторите отбелязват, че хората, които консумират фъстъчено масло, по-често пушат, ядат червено месо и спортуват по-малко – все фактори, които увеличават сърдечния риск. С други думи: проблемът може да не е в буркана, а в цялостния начин на живот.

Има и друго обяснение. Хората, които хапват микс от различни ядки – орехи, бадеми, лешници, шамфъстък – получават по-широк спектър от витамини, антиоксиданти и минерали. Ако някой яде само фъстъчено масло и никакви други ядки, разнообразието липсва.

Интервенционните (контролирани) изследвания са по-малко, но дават по-конкретна картина. В малко проучване с 38 възрастни участници, които в продължение на четири седмици добавят към менюто си сурови, печени или осолени бадеми, както и бадемово масло, всички форми – включително маслото – понижават LDL („лошия“) холестерол. Това подсказва, че смилането само по себе си не унищожава полезния ефект.

Какво има значение на практика?

– Съставът: натурално ядково масло с 100% ядки е различно от продукт с добавена захар, палмова мазнина и сол.

– Количеството: калориите са концентрирани. Две супени лъжици могат да достигнат 180–200 kcal.

– Контекстът: намазано върху бял хляб с конфитюр не е същото като добавено към овесена каша или плод.

Изводът не е сензационен, но е ясен: ядковите масла не са враг на здравето. Те носят същите полезни мазнини и фибри като целите ядки, стига да са минимално преработени и консумирани умерено. Лошата им репутация вероятно идва повече от навиците около тях, отколкото от самия продукт.

