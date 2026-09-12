Вредни ли са маслата от ядки
Всичко зависи от навиците на човека, казват учените
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Всичко зависи от навиците на човека, казват учените
Хит са в TikTok
Защо са по-здравословни от други плодове
Бързо, лесно, вкусно и много здравословно
Ето за какво помага
Когато ги добавяме в ястията си, те могат да помогнат за намаляване нивата на кръвната захар, холестерола и кръвното налягане
С радост добавяйте сушени кайсии към ежедневното си меню през зимните месеци
Диетичните фибри са тези, които премахват мазнините
Голямото количество фибри в храната намалява риска от ранна смърт заради рак или сърдечносъдови заболявания, както и от диабет тип 2...
Знаете ли кой е най-хранителният плод в света? Именно в следващите редове ще си отговорите на въпроса. Неговите свойства са доказани още от древни вре...
Приемът на фибри е важна част от правилното и здравословно хранене на всеки човек. Чрез тях балансираме чревната флора и изглеждаме по-свежи от всяког...
В чаша боб или леща има цели 15 г фибри Запекът не е една от най-приятните теми за разговор. Но за мнозина - и особено за дамите - той е част от живо...