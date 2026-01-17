Нова мания замести протеините

Само преди година протеините бяха хранителният герой на социалните мрежи. Днес обаче TikTok и Instagram са превзети от нов фаворит – фибрите. Чия семена върху овесена каша, нахут в салати и червен боб във всякакви вариации се превърнаха в онлайн тренд, който този път има солидно научно покритие.

По данни на британската Национална здравна служба (NHS) възрастните трябва да приемат поне 30 грама фибри дневно. Реалността обаче е далеч по-различна – средният прием е около 16,4 грама, като жените консумират още по-малко от мъжете. Това означава, че едва 4% от хората достигат препоръчителната доза.

„Дълго време фибрите бяха смятани за нещо неособено привлекателно – свързваха се основно с храносмилането и неудобни теми“, обяснява диетологът Кейт Хилтън. „За разлика от протеините, които носят асоциации със сила, фитнес и резултати.“

Според специалистите обаче ползите от фибрите далеч надхвърлят доброто храносмилане. Хората с по-висок прием живеят по-дълго, имат по-нисък риск от сърдечносъдови заболявания, диабет и някои видове рак, казва проф. Кевин Уилън от King’s College London. Все повече изследвания сочат и връзка с психичното здраве.

24-годишната Йеше Сандър от Бирмингам е живо доказателство за това. След години на бърза храна и сладкиши тя постепенно увеличава фибрите в менюто си до 30 грама дневно. „Когато ям повече фибри, се чувствам по-стабилна психически. Тревожността и лошото настроение намаляват“, споделя тя.

Фибрите се делят на няколко основни типа – ферментируеми, неразтворими и вискозни. Те подхранват полезните бактерии в червата, регулират усвояването на захарите и подпомагат естествените процеси в организма. А новите данни показват, че здравият микробиом може да влияе и на мозъка – чрез т.нар. ос черва–мозък.

Изводът на специалистите е ясен: този тренд не е просто поредната диетична прищявка, а дълго отлагано завръщане към основите на здравословното хранене.

