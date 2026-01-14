Чуден вкус. Капама в тиква

Пълнената тиква е от онези ястия, които не бързат – те събират вкусове, време и търпение, за да се превърнат в истинско кулинарно преживяване. Съчетавайки три вида месо и сезонни зеленчуци, тази рецепта напомня за традицията на домашната кухня, в която фурната върши най-важната работа, а резултатът е богат, дълбок и запомнящ се вкус.

Продукти:

1 голяма кръгла тиква, която да се побере във фурната, 1 глава лук, 2 стръка праз, 2 моркова, домат, сол, червен и черен пипер, 1 чаша вино, 800 гр. свински гърди, суджук и 4 пържоли пилешко месо от бут.

Приготвяне: На тиквата се реже капака и се чисти от семките, посолява се и подправя с червен пипер и отива във фурната в тава за 20 минути, на 200 градуса, докато се приготвя плънката.

В дълбок тиган се запържва в помаче всичкото месо, нарязано на парчета. Когато е запечатано се добавя лука, морковите, 2 стръка праз, нарязани на ситно и се подправят с черен пипер, сол и чаша вино. Когато се задушат, се добавят и една консерва домати на кубчета. Когато плънката е готова се изписва в тиквата и усе увива във фолио. Така се пече още поне 2 часа на 200 градуса. Ароматът и вкусът са уникални!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com