Един зеленчук стана новия хит на борсите по света. Стратегически ресурс
25 яну 26 | 23:27
Докато световните анализатори следят котировките за петрол и злато, обикновеният лук незабележимо се превръща в стратегически ресурс, който обещава стабилен доход, пише вестник Каspey.

Световният интерес към лука непрекъснато расте. В някои страни от Азия и Африка средно се консумират 35-40 кг на човек годишно. В Европа и Америка – до 13 кг, но тази цифра продължава да расте.

Това се дължи на желанието да се консумира по-здравословна храна, подобрена логистика и нови технологии за отглеждане.

Масово се търсят не само пресни, но и замразени продукти, чийто пазар, според прогнозите, ще надхвърли 4 милиарда долара тази година.

Покачването на цената започна след като се оказа, че този зеленчук е особено чувствителен към климатичните промени. Индия, най-големият доставчик в света, пострада от горещи вълни преди няколко години и наложи забрана за износ на лук, за да защити вътрешните потребители. Същото вече направиха и други азиатски страни. Русия пък е увеличила вноса 4 пъти.

Според международните експерти цената на лука ще продължи да се покачва, но светът търси опростяване: ресторантите, хотелите и фабриките вече нямат време да белят зеленчуци, те искат готова съставка.

Затова и с перспектива са инвестиции в линии за производство на лукови люспи и прах. Сушеният лук се съхранява с години и е търсен почти навсякъде – от месопреработвателни заводи до производители на закуски.

