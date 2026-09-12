Кое се запържва първо - лукът или месото? Съветът на топ готвачи
Редът може напълно да промени вкуса, аромата и текстурата на ястието
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Редът може напълно да промени вкуса, аромата и текстурата на ястието
На следващия ден вкусът често става още по-наситен
Българските плодове и зеленчуци не присъстват в големите вериги
Питателна и ухайна
Индия забрани износа, Русия удвои вноса
Той не само убива бактериите, но и ви помага да отслабнете
Основна съставна част в безброй рецепти, той е и изключително полезен
Приготвя се само за 40 минути
Аз плаках три дни, сега е твой ред, заявила наранената госпожица
Най-високо съдържание на нитрати има в спанака, пресния лук, марулите, пресния чесън и репичките, предупреждава Донка Байкова от Българско дружество п...
Мъж се е опитал да внесе наркотични вещества в Централния софийски затвор чрез кромид лук. На 22 март 44-годишният софиянец се наредил за проверка на...
Велико Търново. Кандидати за народни представители от различни партии се събраха на една маса не за дебат, а за да режат лук и да белят картофи. На п...
Сейнт Луис. Световният земеделски и хранителен гигант "Монсанто" разработва нови подобрени видове плодове и зеленчуци, без да използва генно модифицир...