Имотна обява в Слънчев бряг побърка народа!

„Купуваш апартамент за 116 800 евро, получаваш Мерцедес“. Това звучи като евтин трик за събиране на кликове, но става въпрос за напълно реална оферта, и идваща от пазара на имоти в Слънчев бряг.

Независим консултант рекламира тристаен апартамент в комплекс „Tarsis Club & SPA“, а към сделката щедро е добавен и бонус Mercedes W211 E220. Така една обява за ваканционен имот изведнъж заприлича на промоция от автокъща, само че с басейн, двор и две тераси.

По описанието не личи продавачът да разчита само на шум около автомобила. Имотът е на първи етаж, със собствен двор, просторна всекидневна, отделна кухня с трапезария, две самостоятелни спални и две бани, пише "Флагман".

Жилището се продава обзаведено, с нови мебели и електроуреди, готово за нанасяне, а към картината са добавени и познатите екстри на затворения комплекс, басейни, зелени площи, СПА зона, ресторанти, детска площадка, паркинг и охрана.

Точно тук обаче започва по-интересната част. Всеки брокер знае една азбучна истина, която пазарът в Слънчев бряг е доказвал неведнъж. При първи трус, при криза, при спад на интереса, именно там цените на имотите се огъват най-бързо и собствениците първи започват да търсят нестандартни начини да се отърват от ваканционните си апартаменти.

Затова и тази оферта не звучи само като колоритен маркетингов номер. По-скоро е пресметлив опит един имот да бъде изкаран от дългата редица почти еднакви предложения в курорта.

Вместо да се реже цената към сделката се хвърля стар Мерцедес, за да има шум, споделяния и поне малко усещане за една далавера.

Още по-любопитно става от детайла, че купувачът не дължи комисиона, а консултантът предлага и съдействие за банково кредитиране до финала на сделката. С други думи, продава се не само апартамент, а цял пакет удобства, към който е вързан и автомобилът като последен аргумент за колебаещия се клиент.

