Десетки млади хора от София се срещнаха с представители на бизнеса в рамките на инициативата "Среща с големия бизнес"

Десетки ученици и студенти се включиха в събитието „Среща с големия бизнес“, което се проведе в Американския център в София. Инициативата се организира от Младежкия съвет към Американското посолство в България, а Кока-Кола ХБК България се включи в нея като партньор чрез образователната си програма #YouthEmpowered, насочена към развитието на умения и кариерна ориентация на младите хора.

Гост-лектор на събитието бе Рая Драчева, юрисконсулт в Кока-Кола ХБК България, която представи лекция на тема „В обувките на… бързооборотния (бизнес) юрист“. По време на срещата тя сподели своя личен и професионален път и разказа как мечтата ѝ за живот и кариера в чужбина постепенно се е превърнала в стремеж да докаже, че човек може да бъде успешен и да се развива професионално именно в България.

В лекцията си тя говори за значението на смелите избори и готовността да поемаш по непознати пътища. Според нея истинското израстване започва тогава, когато човек се осмели да излезе извън утъпканите рамки и да поеме по по-трудния, но често по-смислен път на развитие. Историята ѝ се превърна във вдъхновяващ разказ за личните избори, предизвикателствата и непрекъснатото преоткриване в професионалния път.

Участниците в инициативата имаха възможност да зададат въпроси, да научат повече за реалната бизнес среда и да получат практически съвети за първите си професионални стъпки. Срещата се превърна в открит разговор между млади хора и представител на международна компания за това какви умения са най-ценни на пазара на труда днес.

Инициативата „Среща с големия бизнес“ е насочена към ученици от 9 до 12 клас и студенти и цели да ги запознае с възможностите за развитие в корпоративната среда чрез срещи с професионалисти от практиката. След събитията в Пловдив, Велико Търново и София поредицата продължава и със срещи на 12 март в Бургас и на 13 март във Варна.​​ ​​Участието е безплатно, а регистрацията за събитията може да бъде направена на: https://usyc.bg/sabitiya-v-tvoya-grad/.

Партньорството с Младежкия съвет към Американското посолство надгражда дългогодишния ангажимент на Кока-Кола ХБК България към подкрепата на младите хора. Чрез програмата #YouthEmpowered от 2017 г. досега близо 36 000 младежи в България са развили умения за успешен кариерен старт.

