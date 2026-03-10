Ситуацията с горивата е безпрецедентна. Какво може да направи държавата

"Пазарът се чуди накъде да иде и какво да направи. Г-7 обявиха, че могат да освободят около 400 млн. барела. Това свали цената. През нощта Доналд Тръмп обяви, че войната срещу Иран скоро ще приключи. Това също свали цената, но сутринта отново се повиши. Пазарът се чуди“.

Това каза в предаването „Тази сутрин“ Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация.

„Най-важното нещо е колко време ще остане затворен Ормузкия проток. Цената ще се задържи висока заради нанесените щети по инфраструктурата и нормализирането на движението на танкерите“, добави той.

Ситуацията е безпрецедентна. При най-големите петролни кризи в света са липсвали до 10% от общите количества. В момента липсват 20-25%. Ако ситуацията се нормализира, до три месеца нещата ще се върнат в разумни нива“, каза Светослав Бенчев.

"Ние по принцип в Европа не сме добре подготвени за кризи. Европа през последните 7-8 години все не е готова. Има добри идеи, които не се реализират. Няма да коментирам допълнителните регулации, които увеличават цените на горивата. Диверсификацията така и не я направихме. Бяхме зависими на 40% от руски тръбен газ. Сега сме зависими на 60% от американски втечнен природен газ. ЕК в един момент реши, че природният газ няма бъдеще, което не е вярно. Европейските държави не се обединиха в общи поръчки, което да намали цената“, обясни Бенчев.

Той допълни, че самостоятелният ни договор за доставка с Азербайджан е за сравнително малки количества. По отношение на петрола ще се въведе и нова регулация на ниво ЕС – след една година ще започнем да плащаме квоти за емисии за въглероден двуокис. Това ще доведе до увеличение от 35-40 евроцента за литър гориво, прогнозира той.

"Честно да ви кажа, не знам какво може да направи държавата. Евентуално намаляване на ДДС. През данъците може да се намалят цените, но това ще се отрази на държавния бюджет“, коментира председателят на Българската петролна и газова асоциация.

