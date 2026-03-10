Лошо. И цените на самолетните билети скачат

Някои авиокомпании в Азия и Европа повишиха цените на билетите, въведоха допълнителни такси за гориво или коригираха разписанията си във вторник, след като конфликтът в Близкия изток рязко увеличи разходите за авиационно гориво и наруши ключови въздушни маршрути, предава "Ройтерс".

Австралийската авиокомпания Qantas Airways, скандинавската SAS и Air New Zealand бяха сред превозвачите, които обявиха увеличения на цените, докато други предупредиха, че кризата може да застраши доставките на гориво или да наложи допълнителни промени в разписанията. Цените на авиационното гориво, които бяха около 85-90 долара за барел преди американско-израелските удари срещу Иран, са скочили до между 150 и 200 долара, съобщи Air New Zealand, която също така спря финансовата си прогноза за 2026 г. поради несигурността около конфликта.

Войната е нарушила важен коридор за износ на петрол, което увеличава разходите на авиокомпаниите, повишава цените на билетите по някои маршрути и задълбочава опасенията за по-широк спад в търсенето на пътувания.

„Увеличения от такъв мащаб налагат да реагираме, за да поддържаме стабилни и надеждни операции“, заяви говорител на SAS, като добави, че компанията е въвела „временна корекция на цените“.

Миналата година SAS временно коригира политиката си за хеджиране на горивото поради несигурни пазарни условия и съобщи, че няма хеджирано потребление на гориво за следващите 12 месеца.

Няколко азиатски и европейски авиокомпании, включително Lufthansa и Ryanair, имат хеджиращи стратегии, които осигуряват част от нуждите им от гориво на фиксирани цени.

Finnair, която е хеджирала повече от 80% от покупките си на гориво за първото тримесечие, предупреди, че наличността на гориво също може да се окаже под натиск, ако конфликтът се проточи.

„Продължителна криза може да повлияе не само на цената на горивото, но и на неговата наличност, поне временно“, заяви говорител на Finnair.

Кувейт, който е основен износител на авиационно гориво за северозападна Европа, се е сблъскал със съкращения в производството.

