Драматичен обрат! Легендарният завод в Пазарджик оцеля

Един от емблематичните индустриални заводи в Южна България няма да затвори врати окончателно. След дни на тревожни прогнози и опасения за нов удар върху българската индустрия, стана ясно, че акумулаторният производител Елхим‑Искра ще продължи да работи, макар и в по-ограничен формат.

Предприятието в Пазарджик, част от индустриалната група Стара планина холд, ще премине през преструктуриране и ще се фокусира върху най-печелившите си продукти. Така вместо окончателно затваряне, заводът ще се опита да се адаптира към новата икономическа реалност.

Пауза за преструктуриране

От 23 април предприятието ще спре производството за повече от две седмици. Това обаче не е край на дейността, а пауза, в която мениджмънтът ще подготви нова стратегия за бъдещето на завода.

Според изпълнителния директор на Стара планина холд и председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, предприятието ще запази част от производството, но ще се концентрира върху най-рентабилните изделия и ще инвестира в по-модерни автоматизирани линии.

„Сценарият за окончателно затваряне е малко вероятен. Ще остане производство – най-печелившото“, подчерта Велев.

Енергийните разходи – ключовият проблем

Основната причина за трудностите е рязкото увеличение на производствените разходи. Акумулаторният завод е силно енергоемко предприятие и цената на електроенергията има пряко влияние върху себестойността на продукцията.

Към това се добавят и геополитическите сътресения през последните години. След въвеждането на санкциите срещу Русия компанията губи част от най-печелившите си пазари – фактор, който значително намалява приходите.

Друг сериозен натиск идва от конкуренцията извън Европейския съюз. Производители от Китай, Турция и Индия често работят с много по-ниски енергийни и трудови разходи, а в някои случаи получават и държавни субсидии. Това поставя европейските предприятия в по-неизгодна позиция.

Какво ще стане с работниците

По време на временното спиране на производството близо 200 служители ще бъдат в платен престой. От ръководството уверяват, че компенсациите ще бъдат изплатени изцяло и в срок.

За региона на Пазарджик това е ключов въпрос, тъй като заводът е сред традиционните индустриални работодатели в града още от 60-те години на миналия век. Предприятието има дълга история като производител на оловно-киселинни батерии за индустрията, транспорта и енергетиката, а значителна част от продукцията му традиционно се изнася за чужбина.

Симптом на по-голям проблем

Случващото се в „Елхим-Искра“ е и сигнал за по-широката картина в индустрията. По данни на Асоциацията на индустриалния капитал в България производството в страната в момента е около 95% от нивата през 2021 г. – което на практика означава връщане назад с близо пет години.

Някои предприятия обаче продължават да инвестират и да се модернизират. Например машиностроителната компания М+С Хидравлик отчита стабилно развитие, а Стара планина холд изгражда нова производствена база върху 23 декара, която ще бъде оборудвана с висока степен на роботизация.

Нов шанс за стария завод

Решението за преструктуриране дава шанс на пазарджишкото предприятие да остане част от индустриалната карта на България. Ако новият модел на работа успее да намали разходите и да върне конкурентоспособността на производството, заводът може не само да оцелее, но и да намери нова ниша на европейските пазари.

За работниците и местната икономика това е важна новина – вместо поредното затворено предприятие, „Елхим-Искра“ получава шанс за втори индустриален живот.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com