Океан от милиони в наш град. Нови заводи

В сърцето на Нова Загора започва да се ражда нов индустриален пейзаж – проект, който обещава да промени икономическия профил на града и да го превърне в притегателна точка за модерни производства. На мястото на някогашното предприятие „Перла“, което години наред стоеше като спомен от индустриалното минало, сега се подготвя терен за бъдеще, изпълнено с технологии, логистика и нови работни места.

Проектът за Индустриален парк „Перла“ е подкрепен с 28 млн. лева финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027. Той се реализира чрез публично-частно партньорство между Община Нова Загора и водещи местни компании, които виждат в града потенциал за растеж и модернизация.

Кои стоят зад проекта – силен съюз между общината и бизнеса

Инициативата е подадена от „Милкотроник“ ООД – производител на оборудване за млечната индустрия, а към нея се присъединяват още „МДМ Ритейл Пропърти“ ООД, „Сорико“ ООД и „Диев Инвест“ ООД.

Тези компании не просто участват – те ще изградят свои бази в новия парк, а заедно с това ще бъдат създадени и готови помещения за продажба или отдаване под наем. Предвидени са и свободни парцели за бъдещи производствени и логистични центрове, които да привлекат нови инвеститори.

Инфраструктурата – гръбнакът на индустриалния подем

Община Нова Загора поема ключовата роля да подготви инфраструктурата, без която нито един индустриален парк не може да функционира.

Планирани са основни ремонти на улиците в Южната индустриална зона, обновяване на паркинги и изграждане на довеждаща инфраструктура. Най-значимият елемент е новият надлез над железопътната линия, който ще бъде изграден по габарита на ул. „Съби Димитров“ и ще изведе тежкия трафик извън града чрез ново околовръстно трасе.

Това съоръжение е не просто удобство – то е стратегическо решение, което ще освободи централната част на Нова Загора от камиони и ще подобри безопасността и мобилността.

Какво ще представлява Индустриален парк „Перла“

Паркът е замислен като модерен технологичен и логистичен комплекс, който да отговори на нуждите на съвременния бизнес. Проектът включва изграждане на нови производствени и административни сгради, зелени зони, модерна улична мрежа, паркинги, високоскоростен интернет, охрана и видеонаблюдение.

Целта е ясна – Нова Загора да се превърне в регионален индустриален център, който предлага условия за растеж, иновации и устойчиви работни места.

Икономическата трансформация – шанс за ново бъдеще

Голяма част от жителите на общината работят в комплекса „Марица изток“. Новият индустриален парк е замислен като инструмент за икономическа диверсификация – възможност градът да развие нови отрасли, да привлече инвестиции и да задържи младите хора.

Срокът за изпълнение на проекта е две години, а общият бюджет възлиза на 10 520 312,64 лв. с ДДС.

Безопасността – неизменна част от модерния град

Докато индустриалният парк се подготвя, общината работи и по друга важна тема – пътната безопасност. След трагичния инцидент на кръговото кръстовище на ул. „Патриарх Евтимий“, при който загинаха двама души, бяха предприети проверки от Европейския център за транспортни политики и въведени мерки за контрол, допълнително осветление и засилено полицейско присъствие.

Кметът Галя Захариева подчертава, че инфраструктурата е важна, но личната отговорност на водачите е решаваща.

Нова Загора влиза в нова епоха

Индустриален парк „Перла“ не е просто строителен проект. Той е символ на нова икономическа енергия, на амбиция и на увереност, че Нова Загора може да бъде повече – център на производство, логистика и модерни технологии.

Градът, който дълги години разчиташе на традиционни отрасли, сега прави смел завой към бъдещето. И този завой започва с един индустриален парк, който обещава да донесе не просто инвестиции, а нов живот.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com