Ето колко дълго наистина издържат батериите на електромобилите

Най-голямото проучване във Великобритания за състоянието на батериите на употребявани електрически превозни средства установи, че средното състояние на батериите на превозни средства от всички възрасти е 95%, според Auto Express.

Експерти са проучили 8000 електрически превозни средства на възраст до 12 години. Те са установили, че средното ниво на "здравето" на батерията (SoH), независимо от възрастта, е 95% - значително по-високо от 70%, които производителите обикновено посочват в гаранциите си като праг за подмяна на батерията.

Дори най-старите електрически превозни средства – тези на възраст между 8 и 12 години – са имали средно състояние на батерията от 85%. От тях 25% са постигнали състояние на батерията от около 82%, докато най-добре поддържаните екземпляри са запазили до 90% от първоначалния си капацитет.

Едно от ключовите открития на проучването е, че пробегът не винаги определя състоянието на батерията.

Експертите отбелязват, че електрическите превозни средства с повече от 160 000 километра (100 000 мили) често запазват 88-95% от капацитета си, което поставя под въпрос традиционните методи за оценка, основани на възраст и пробег.

