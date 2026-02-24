Обрат на автомобилния пазар в ЕС. Промяна и у нас

Регистрациите на нови автомобили в ЕС са намалели с 3,9% на годишна база през януари след шест месеца на непрекъснат растеж, сочат данните на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA), публикувани днес.

През януари 2026 са регистрирани 154 230 нови електрически автомобили, задвижвани изцяло от батерии (BEV), които заемат дял от 19,3% от пазара на ЕС. Четирите най-големи пазара, които заедно представляват 60% от регистрациите на BEV, отчитат смесени резултати: Франция (52,1%) и Германия (23,8%) отбелязват силен ръст, докато Белгия (-11,5%) и Нидерландия (-35,4%) регистрират спад.

Данните за първия месец на годината показват също, че регистрациите на нови хибридни електрически автомобили (HEV) в ЕС са се увеличили до 308 364 превозни средства, начело с растежа в Италия (24,9%) и Испания (9%), докато Франция не отчита промяна. Германия регистрира спад от 1,8% в сравнение с януари 2025. Хибридните електрически модели съставляват 38,6% от общия пазар на ЕС.

Регистрациите на плъгин хибридните електрически автомобили продължават да показват силен растеж, достигайки 78 741 превозни средства през януари. Това се дължи на нарастващите обеми на ключови пазари като Италия (134,2%), Испания (66,7%) и Германия (23%). В резултат на това новите плъгин хибридни електрически автомобили вече са 9,8% от регистрациите в ЕС в сравнение със 7,4%през януари миналата година.

През януари 2026 регистрациите на бензинови автомобили са намалели с 28,2%, като всички основни пазари са отбелязали спад. Франция е регистрирала най-голямо намаление, като регистрациите са се понижили с 48,9%, следвана от Германия (-29,9%), Италия (-25,5%) и Испания (-22,5%).

Със 175 989 регистрирани нови автомобила миналия месец, пазарният дял на бензиновите автомобили е спаднал до 22% от 29,5% през същия месец на 2025-та. Пазарът на дизелови автомобили е продължил низходящата си тенденция, като регистрациите са намалели с 22,3% и са 8,1% от тези на нови автомобили през януари.

В България през януари 2026 са регистрирани 3218 автомобила, което е спад с около 19,5% спрямо 3995 коли през януари 2025. Делът на продадените бензинови автомобили е 73,9%, на дизеловите - 12,5%, на HEV - 6,3%, на BEV - 5,7% и на плъгин хибридните електрически автомобили - 1,4%.

Volkswagen Group продължава да е лидер с 28% от продажбите, въпреки че новите регистрации са намалели с 4% на месечна основа. Stellantis се нарежда на второ място с пазарен дял от 18%, като продажбите са скочили с 9% благодарение на марката Fiat - 31%. Продажбите на Renault, Toyota и Hyundai са намалели съответно със 17, 14 и 15 процента. Продажбите на китайските BYD и MG, силно представени в електрическия и хибридния сектор, са над 3% от общите, изпреварвайки американската Tesla - 0,9%.

