Ето я новата златна кокошка при имотите

Присъединяването на България към еврозоната се превръща в мощен катализатор за имотния пазар, като експертите предвиждат устойчиво възходяща тенденция при наемите в средносрочен план.

Основният двигател на този процес е засиленият интерес от страна на международни корпорации, дигитални номади и висококвалифицирани чуждестранни специалисти. За тези групи еврото премахва валутния риск и прави страната ни значително по-прозрачна и предвидима дестинация, което автоматично пренасочва търсенето към качествени жилищни площи в София, Пловдив и Варна.

В сегмента на масовото жилищно строителство най-търсени остават двустайните и тристайните апартаменти. Тук натискът върху цените е най-осезаем, тъй като предлагането на нови, енергийно ефективни и добре обзаведени имоти все още не успява да догони нарастващия брой наематели.

В София се наблюдава и специфичен ръст при луксозния сегмент, където наемите се очаква да нараснат най-рязко поради ограничения брой имоти, отговарящи на международните стандарти за премиум обитаване.

За инвеститорите имотите остават най-сигурният инструмент за съхранение на стойността на парите в условията на преход към новата валута. Очаква се вълна от чуждестранни капитали, насочени към придобиване на цели жилищни сгради с цел дългосрочно отдаване под наем.

Макар че първоначално този инвестиционен интерес може да „надуе“ цените, в дългосрочен аспект навлизането на институционални наемодатели има потенциал да внесе по-висока култура на обслужване и да балансира пазара чрез по-голямо предлагане.

Докато в големите икономически центрове ефектът от еврото е пряк и видим, в малките градове влиянието му остава по-скоро психологическо и ограничено.

За наемателите в столицата обаче новата реалност изисква по-бързи решения и внимателно проучване на договорите, тъй като конкуренцията за всеки качествен имот ще става все по-ожесточена.

Наемодателите, от своя страна, трябва да намерят деликатния баланс между стремежа за по-висока доходност и реалната платежоспособност на пазара, за да избегнат риска от високо текучество на наематели.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com