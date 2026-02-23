Ето ги най-надеждните евтини нови коли

Експертите определиха най-добрите съвременни автомобили въз основа на надеждността им. Интересното е, че в списъка доминират достъпните модели. Това е особено актуално, като се имат предвид високите цени на новите автомобили.
Тези практични и достъпни превозни средства няма да ви разочароват и ще издържат години наред. Както собствениците, така и специалистите са доволни от тези успешни модели, предлагани в различни размери и формати.
Специалистите на GOBankingRates споделиха резултатите от своите отзиви:
Тойота Камри;
Тойота Приус;
Тойота Корола;
Субару Форестър;
Субару Импреза;
Хонда HR-V;
Киа Соренто Хибрид;
Хюндай Елантра Хибрид.
