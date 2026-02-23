Ето ги най-надеждните евтини нови коли

Експертите определиха най-добрите съвременни автомобили въз основа на надеждността им. Интересното е, че в списъка доминират достъпните модели. Това е особено актуално, като се имат предвид високите цени на новите автомобили.

Тези практични и достъпни превозни средства няма да ви разочароват и ще издържат години наред. Както собствениците, така и специалистите са доволни от тези успешни модели, предлагани в различни размери и формати.

Специалистите на GOBankingRates споделиха резултатите от своите отзиви:

Тойота Камри; Тойота Приус; Тойота Корола; Субару Форестър; Субару Импреза; Хонда HR-V; Киа Соренто Хибрид; Хюндай Елантра Хибрид.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com