Бизнес

Ето ги най-надеждните евтини нови коли

Тези практични и достъпни превозни средства няма да ви разочароват

Ето ги най-надеждните евтини нови коли
Снимка: Freepik
23 фев 26 | 16:31
634
Агенция Стандарт

Експертите определиха най-добрите съвременни автомобили въз основа на надеждността им. Интересното е, че в списъка доминират достъпните модели. Това е особено актуално, като се имат предвид високите цени на новите автомобили.

Тези практични и достъпни превозни средства няма да ви разочароват и ще издържат години наред. Както собствениците, така и специалистите са доволни от тези успешни модели, предлагани в различни размери и формати.

Специалистите на GOBankingRates споделиха резултатите от своите отзиви:

  1. Тойота Камри;

  2. Тойота Приус;

  3. Тойота Корола;

  4. Субару Форестър;

  5. Субару Импреза;

  6. Хонда HR-V;

  7. Киа Соренто Хибрид;

  8. Хюндай Елантра Хибрид.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Автомобили
Още от Бизнес
Коментирай