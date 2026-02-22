Шофьорите са най-доволни от тези електромобили

Американската агенция J.D. Power проведе проучване за удовлетвореността на собствениците на електрически превозни средства. Резултатите бяха публикувани на уебсайта ѝ.

Експертите анкетираха 5741 собственици на електрическите коли от моделните години 2025 и 2026, за да разберат какви са впечатленията им от новите автомобили.

Въз основа на обратната им връзка те изчислиха така наречения индекс на удовлетвореност. Тази година той достигна 786 точки в премиум сегмента и 727 в масовия сегмент.

Това са най-високите резултати в историята на пазарните проучвания на електрически превозни средства. Освен това 96% от анкетираните посочват, че ще продължат да купуват електрически превозни средства.

Проучването установи, че собствениците са по-доволни от електрическите автомобили, отколкото от plug-in хибридите. Основните причини, посочени за това подобрение, включват увеличен пробег, подобрено качество на автомобила и развитие на инфраструктурата за зареждане.

В премиум сегмента най-доволни собствениците са били от Tesla Model 3 (804) и Model Y (797), докато най-малко доволни са били от Audi Q6 e-tron (690). В масовия сегмент най-доволни собственици са били тези на Ford Mustang Mach-E (760) и Hyundai Ioniq 6 (748), докато най-малко доволни са били от Honda Prologue (623).

