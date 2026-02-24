Икономист бие тревога! Идва ли краят на три европейски автомобилни гиганта

Мориц Шуларик, икономист и ръководител на Института за световна икономика в Кил, публикува песимистична прогноза за германските автомобилни гиганти Volkswagen, BMW и Mercedes.

Той смята, че ако те не променят радикално подхода си, компаниите могат да престанат да съществуват в сегашния си вид до 2030 г., според портала Hibridos y Electricos.

Шулярик основава заключенията си на анализ на настоящата ситуация в европейската автомобилна индустрия.

Той вярва, че индустрията е изправена пред още по-трудни времена: комбинацията от електрификация, дигитализация и глобална конкуренция води до фундаментални промени. Предишните показатели ще станат неактуални до края на десетилетието.

Икономистът е уверен, че германските автомобилни гиганти са традиционалисти и дават приоритет на качеството и инженерните решения.

Разработването на софтуер, внедряването на изкуствен интелект и автономното шофиране ще играят ключова роля в бъдеще.

BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen все повече изостават от своите глобални конкуренти, особено китайските, което заплашва позициите им на ключови пазари.

В днешния свят автомобилът вече не е просто средство за транспорт; той вече е и „цифрова услуга“. Шулярик посочва стартиращи компании с по-малко опит от BMW, но с много по-голяма технологична гъвкавост.

