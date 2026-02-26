Край! Обявиха най-лошата марка коли

Volkswagen бе обявена за най-лошата марка коли. Немският автомобилен гигант се класира на последно място в САЩ по надеждност на превозните средства. Изследователи анкетираха хиляди собственици на тригодишни автомобили и записаха броя на оплакванията, с които се сблъскаха.

Отговорите бяха използвани за създаване на индекса PP100: броят на оплакванията на 100 превозни средства. Volkswagen беше неочакваният аутсайдер, получавайки 301 оплаквания.

Лидерите в класацията са Lexus (151), Buick (160), Mini (168), Cadillac (175), Chevrolet (178).

