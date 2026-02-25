Да се плеснеш по челото! За какъв бизнес се стягали в "Петрохан"

След като мълча известно време, майката на Валери Андреев, София Андреева, излезе с нови, интересни разкрития за хората от хижата "Петрохан". По нейни думи те са имали план за нов бизнес.

Ето какво пише тя в социалната мрежа: "С Пламби си говорехме на "Уважаемата благородна госпожа" и "Уважаемият, благороден господин". Леко меланхоличен, но винаги зареден с фино чуство за хумор. Присъедини се към групата с 2-3 години закъснение. Всичките пари, които притежаваше и всичко, които получаваше от родителите си, даряваше на групата. Така, както правеха и всички останали. Всичко им беше общо, а девизът "Един за всички, всички да един". Последно знам, че с пари от баща му купиха много модерен цветен принтер, който ставаше и за текстил. Щяха да въртят бизнес с тениски. Чудя се, това веществено доказателство дали ще бъде изнесено и то с пазарска количка. За мен е ЧЕСТ, че те познавах , Пламби".

Под думите й има много любопитен коментар и изпълнен с логика:

"Деян защо не се е обадил на 112 като е получил притеснителни смс? Сега след дъжд качулка. На Петрохан можеше да е по- различна положението. Да ви имам приятелите. Не съм видяла лошо за децата и тримата. Само за Калушев".

София Андреева още по-уверено отговаря: "Напротив обадил се е. В мрежата пускат какво ли не.", пише тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com